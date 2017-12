/ Una familia de Zimbabue que quería viajar a España, sin visado, lleva dos meses bloqueada en el aeropuerto de Bangkok, anunció el jueves la Policía, una situación que ha conmovido a numerosos tailandeses en este periodo de fiestas de fin de año.Los cuatro adultos y cuatro niños, de entre dos y 11 años, tratan desde finales de octubre de salir de Tailandia. Pero no tienen ningún visado para ir a otro país, no quieren volver a Zimbabue y Tailandia les niega el visado para que vuelvan a entrar en su territorio pues ya superaron la fecha límite de su estancia.Su situación fue dada a conocer por un tailandés que publicó en Facebook una foto donde se le ve dándole un regalo de Navidad a uno de los niños. El mensaje con la historia se ha vuelto viral entre los internautas, que se preguntan cómo han hecho para sobrevivir tanto tiempo en el aeropuerto principal de Bangkok. Según la Policía tailandesa de inmigración , la familia zimbabuense entró al país en mayo con un visado turístico.El 23 de octubre, intentaron viajar a España vía Ucrania, pero la compañía aérea no los aceptó pues no tenían visado para España. Como su visado para Tailandia había expirado meses atrás, tampoco pueden volver a entrar en el país.Además, rechazaron volver a Zimbabue, afirmando temer por su seguridad por los disturbios y se quedaron en el aeropuerto de Bangkok, donde las aerolínea s les dan de comer, declaró un responsable de la Policía, que pidió el anonimato.Su situación se ha comparado la película La Terminal , de 2004, en la que un hombre interpretado por Tom Hanks se encuentra bloqueado en un aeropuerto de Nueva York por razones politicoadministrativas.El presidente Robert Mugabe fue expulsado del poder el mes pasado por una intervención militar tras décadas de régimen autoritario. Desde entonces, el país ha vuelto a la calma y el nuevo presidente animó a los ciudadanos que habían huido bajo el mandato de Mugabe a regresar al país.La familia presentó una solicitud de asilo con la esperanza de ser admitidos en otro país.Una portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Vivian Tan, declaró que ACNUR estaba estudiando las diferentes soluciones posibles, sin aportar más detalles.Con su política de visados para turistas, Tailandia se han convertido de un tiempo a esta parte en un destino para la gente que huye de la violencia o de la pobreza. Pero no admite que los refugiados se queden en su territorio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi