Foto: Archivo El País Fueron 24 años al frente de Peñarol. Primero José Pedro y luego Juan Pedro, pero siempre bajo el mismo apellido: Damiani. Hubo buenas y de las otras, consecuencia lógica de haber estado estar tanto tiempo al frente de la institución.Debido a ello es que hubo años sin levantar trofeos, salidas polémicas de técnicos y entrenadores, pero también acontecieron retornos de distintos ídolos del club, Uruguayos que alimentaron de copas las vitrinas, el retorno a una final en lo internacional y cumplir el sueño del estadio propio con la construcción del Campeón del Siglo.El Contador venía de una consagración histórica en la Libertadores de 1987 con un plantel de jóvenes que terminaron venciendo al América de Cali en una final que se definió con el agónico gol de Diego Aguirre en Chile. También de una final bajo nieve frente al Porto en Japón por la Intercontinental. El destino y los votos no quisieron que en 1990 fuera reelecto, pero en 1993, hace ya 24 años, José Pedro asumió para no retirarse más del sillón presidencial hasta el día de su fallecimiento.¿Qué ocurrió durante estos 24 años? Algunos eran muy chicos y casi no lo recuerdan, pero muchos lo podrán tener aún muy fresco en su memoria. Si se hace un breve repaso, fue mucho lo que aconteció en el mundo del deporte mientras padre e hijo se encargaron de presidir el club aurinegro.Se retiró Diego Maradona del fútbol. Pasaron seis mundiales de los que Uruguay no participó en tres (1994, 1998 y 2006) y en uno (Sudáfrica) finalizó cuarto luego de cuatro décadas.Hubo dos nuevos campeones del mundo: Francia y España. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumaron 10 balones de oro entre los dos. Dos uruguayos ganaron dos veces la Bota de Oro: Diego Forlán y Luis Suárez.Por fuera del deporte, la prueba más latente del paso de estos 24 años es el avance que tuvo Internet, las redes sociales y la conectividad que en ese momento era algo aún muy incipiente.Fueron 24 años que marcaron un antes y un después en Peñarol. Juan Pedro dio los últimos pasos en el club como presidente, por el momento, con la satisfacción del trabajo bien hecho y con las ventas de Nández y Rossi que le permitirán cobrar al nuevo consejo directivo 2,4 millones de dólares. Una directiva que buscará hacer su camino, aunque la presencia de los Damiani estará y quedará en la historia.1993-1997 El segundo quinquenio José Pedro Damiani asumió su segunda presidencia en los aurinegros y con él llegó el primer año de una racha de consagraciones que culminaría con el segundo quinquenio del club.2007 Fallece José Pedro Damiani El 25 de agosto de ese año fallece José Pedro Damiani. Su hijo, Juan Pedro, asume con un cargo de Coordinador Institucional hasta 2008, cuando fue elegido presidente.2009 Denominado como el Campeón del Siglo La IFFHS designó a Peñarol como Campeón del Siglo XX en América y por ese motivo disputó un amistoso frente a Real Madrid en el Santiago Bernabeu el 24 de agosto de 2010.2011 Final de la Copa Libertadores Fue un año que muy pocos olvidarán en Peñarol. El elenco aurinegro regresó a la final de la Copa Libertadores, en la cual cayó frente al Santos de Neymar en la definición.2015 Diego Forlán cumplió su sueño Diego Forlán cumplió su sueño, el de su familia y el de muchos hinchas. "Cachavacha" se sacó las ganas de jugar en el club de sus amores y a su vez se terminó consagrando como campeón del Uruguayo.2016 La casa propia Peñarol y Juan Pedro Damiani cumplieron un viejo anhelo: la casa propia. El aurinegro levantó y estrenó el Campeón del Siglo ante River.