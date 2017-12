/ Después de ocho meses de desencuentros, el Reino Unido y la Unión Europea acaban de llegar a un acuerdo que destrabó la negociación y permite iniciar así la consideración de su relación comercial de futuro. El Reino Unido aspira a abrir ahora un periodo de transición de dos años, pero dada la complejidad de los temas a discutir, puede que sea aún más extenso.Aunque solo fue un primer paso, ha sido positivo. A vía de ejemplo, el Banco de Inglaterra , que fue muy cuestionado por su opinión negativa sobre el brexit , acaba de admitir que este principio de acuerdo puede ser favorable para la economía, en tanto reduce el riesgo de una posible salida desordenada de la UE y por tanto contribuye a afirmar la confianza de las familias y las empresas.El acuerdo alcanza a los tres puntos que la UE había definido como de carácter previo para iniciar la negociación de orden comercial: el pago del Reino Unido a la UE, la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y los derechos de los ciudadanos de ambas partes.El Reino Unido pagará a la UE su cuota parte del presupuesto comunitario de los años 2019 y 2020 como si permaneciese en ella. Esto aporta una tranquilidad para los miembros comunitarios, porque asegura que pese al brexit, ninguno de ellos deberá pagar más de lo que ya habían comprometido para financiar el presupuesto que cubre hasta el 2020.El Reino Unido también habrá de contribuir a financiar una parte de los pasivos comunitarios incurridos antes del 2020 y que venzan en años posteriores, como por ejemplo las jubilaciones de los funcionarios de Bruselas . Es así que se llega a una estimación de pago del orden de los U$S 63.000 millones, que de todos modos tardará años en quedar definida.Sobre la cuestión de la frontera entre las dos Irlandas, hubo un principio de acuerdo para armonizar las regulaciones de la UE que serán aplicables a Irlanda del Norte, a fin de evitar la constitución de una frontera física. De todos modos, aún restan detalles muy importantes por definir. Para Bruselas hay aquí un punto muy importante, porque ello significaría que Irlanda del Norte habrá de ajustarse a las reglas de la UE aún después que el resto del Reino Unido deje de pertenecer a ella.En cuanto a los derechos de los ciudadanos de ambas partes, en forma resumida, el acuerdo promete a los 3 millones de europeos con residencia en el Reino Unido el respeto del estatuto de residencia permanente mediante procedimientos transparentes, que estarán consagrados por ley. Una protección similar se aplicará al millón de ciudadanos del Reino Unido que residen en la UE.Sin perjuicio de los detalles del acuerdo que quedaron para una definición posterior, se abre ahora la instancia de negociación más delicada entre ambas partes, que habrá de definir el futuro de su relación comercial. La primera ronda habrá de celebrarse en los próximos meses, y el Reino Unido llevará a ella dos cargas muy pesadas, que mucho le costará negociar.Por un lado, porque fue merced a las preferencias arancelarias de las que gozaba por ser miembro de la UE, que sus exportaciones al continente llegaron a ser casi la mitad del total. Por lo tanto, la aspiración principal de los británicos debería ser la de mantener ese acceso privilegiado al mercado europeo. Pero el proceso de integración continental sólo concede la libre circulación de bienes a los países que también aceptan la libre circulación de personas. Y como se sabe, el rechazo a este último principio fue el argumento principal de quienes impulsaron el divorcio de la UE. Así que aquélla sin ésta parece una misión imposible.La otra dificultad importante será la negociación sobre el sector de servicios, porque usualmente los acuerdos comerciales no lo incluyen. Pero aunque los impulsores del brexit lo minimizan, este sector es de fundamental importancia para la economía británica de hoy. Sin perjuicio de estas consideraciones, el problema más importante para definir el futuro de las negociaciones comerciales es la diferencia abismal con la que los sistemas políticos del Reino Unido y de la UE se aproximan a la hora de la verdad. El gobierno británico está dividido y confundido, mientras que los gobiernos de la UE están unidos y sin mayores apremios.Así, el gobierno de la isla acaba de sufrir una significativa derrota cuando varios de sus diputados, con una posición pro europea, se sumaron a la oposición para disponer que el acuerdo final con la UE también deba ser aprobado por el Parlamento.Ello en tiempos en que la Sra. May, ya debilitada por el revés electoral de meses atrás, trata de navegar entre los dos extremos de su gobierno, que van desde quienes desean un brexit sin concesiones hasta quienes desean mantener la relación más próxima posible con Bruselas. No es difícil imaginar entonces que cualquiera sea la solución que se negocie, ella tendrá grandes dificultades para lograr una adhesión unánime del oficialismo y por tanto de la mayoría del Parlamento.Del otro lado del Canal, la UE parece estar firme en su posición de que toda forma de acuerdo que pueda conceder al Reino Unido las preferencias comerciales propias del proceso de integración, no pueden excluir el libre movimiento de personas y la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia europea. En suma: una negociación técnica muy compleja y una discusión política aún más difícil, entre los fantasmas de un no acuerdo o un nuevo referéndum.