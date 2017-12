Emergencia se negó a atender a bañista: dijo no tener vínculo con la IMC, pero no era así

Foto: Archivo El País El pasado 26 de diciembre un hombre falleció en la playa de San Luis, departamento de Canelones.La Intendencia canaria informó que el hombre fue retirado del lugar "por los guardavidas y recibió atención inmediata por parte de los funcionarios municipales que allí se desempeñan"."Prefectura actuó y llamó al servicio de emergencia SAPP, que aparentemente se negó a prestar el servicio, alegando no tener vínculo vigente y/o contrato con esta Intendencia", señala el comunicado de la intendencia. Luego el hombre fue asistido en por otro servicio que concurrió al lugar, pero no fue posible reanimarlo.Según la comuna canaria, el vínculo con SAPP y la intendencia está vigente: "Sin perjuicio y a título informativo, a la empresa se le había comunicado vía telefónica que el gasto ya estaba autorizado, en definitiva que la propuesta de SAPP había sido aceptada, lo cual surge del expediente 2017-81-10-100-000110 el día 11 de diciembre de 2017 por parte del ordenador respectivo".El comunicado completo: "El intendente de Canelones pone en conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación que el día 26 de diciembre falleció un bañista en una playa del balneario San Luis, perteneciente al departamento canario. Dicha persona fue retirada por los Guardavidas y recibió atención inmediata por parte de los funcionarios municipales que allí se desempeñan.Prefectura actuó y llamó al servicio de emergencia SAPP, que aparentemente se negó a prestar el servicio, alegando no tener vínculo vigente y/o contrato con esta Intendencia.La persona fue asistida en la instancia por otro servicio (MB) que concurrió al lugar pero no fue posible reanimarla.El accidente ocurrió en una zona de jurisdicción nacional y el servicio fue convocado por la autoridad competente sin tener respuesta por parte de SAPP.Esta empresa se ha vinculado históricamente con el Gobierno de Canelones desde el año 2009. Actualmente se autoriza la propuesta de servicio mediante contratación directa.Sin perjuicio y a título informativo, a la empresa se le había comunicado vía telefónica que el gasto ya estaba autorizado, en definitiva que la propuesta de SAPP había sido aceptada, lo cual surge del expediente 2017-81-10-100-000110 el día 11 de diciembre de 2017 por parte del ordenador respectivo.La Intendencia ha contratado sistemáticamente a esta empresa para la cobertura en playas de la Costa de Oro entre los arroyos Pando al Solís Grande y el resto es cubierto por la empresa SUAT.Estas contrataciones se han realizado con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población en toda la franja costera".