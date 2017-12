/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Foto: Bevsa El 2017 cerrará como un año récord en cuanto al mercado de valores, contabilizando las licitaciones de instrumentos, el mercado primario y el secundario (donde se compran y venden los instrumentos emitidos previamente). Según datos de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) hasta ayer se habían negociado el equivalente a casi US$ 29.000 millones, superando los US$ 27.500 millones de 2013.Este además es, y por lejos, un "año récord en materia de mercado secundario de Letras de Regulación Monetaria (LRM). Está muy por encima de años anteriores", dijo a El País el gerente de operaciones y mercado de Bevsa, Agustín Gattas.Las Letras son un instrumento que emite el Banco Central (BCU) para retirar pesos del mercado, de forma de regular la cantidad de dinero en poder del público y así evitar presiones al alza de los precios.La operativa este año con Letras, casi triplicó a la de 2016. "El gran diferencial de este año está ahí", apuntó Gattas.El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri dijo a El País que "el objetivo" de esta bolsa electrónica "es tener liquidez y profundidad". En ese sentido "ha sido muy bueno lo del BCU", agregó, al haber establecido un ranking de operadores primarios -que pueden entrar directo a sus licitaciones- en función de cómo desarrollan luego el mercado secundario."Los spreads (diferencias entre valores a la compra y a la venta) se achican" por lo que "entrar y salir (de una inversión de este tipo) no es tan costoso", agregó. Según Barbieri, "el mercado no se construye solo porque tengas demandantes y oferentes, sino porque tenés referencias de mercado. Permite dimensionar lo que necesita. Es crucial para los agentes".El resto de la operativa récord está explicado principalmente por los Certificados de Depósitos en moneda nacional (cerca de la mitad de la operativa), donde también hubo un incremento respecto a 2016.Además, "fue un buen año de bonos en moneda nacional y eso tiene que ver con existencia de bonos globales nuevos y la extensión de la curva", apuntó el ejecutivo. Este año, Uruguay emitió por primera vez en su historia dos bonos en el mercado internacional en pesos a cinco y 10 años de plazo. Luego esos títulos se operaron en el mercado local."Hay avidez del mercado internacional de papeles en moneda local, por el carry trade ", señaló Gattas. Para fondos de inversión extranjeros es negocio tomar dólares e invertir en monedas emergentes, como la uruguaya.En donde hubo menos operativa fue en emisiones de deuda de privados, intendencias y empresas públicas. "El año pasado fue un año récord (en fideicomisos financieros)" con US$ 736 millones de emisión. Pero, por ejemplo "estuvo la de CAF por US$ 350 millones" y eso jugó en la caída de 2017, dijo Gattas."Se ha emitido menos" en monto, pero "en número estamos más o menos en forma similar", dijo Barbieri.Mercado de Valores y Operativa de Letras en Pesos by ElPaisUy on ScribdPara 2018. Barbieri indicó que "este año sacamos un instrumento de préstamo de valores total" y para 2018 "vamos a hacer uno que pueda ser con márgenes en vez de afectar el total". Por ejemplo, "vos precisás para un cliente el bono global 2028 y no lo tenés. Conseguís el préstamo y luego tenés más días para comprar el bono antes del vencimiento del préstamo. Esto va a facilitar esta operativa", explicó."Las AFAP son los grandes tenedores de títulos, las instituciones financieras son los demandantes y esto les puede facilitar que no los maten de entrada con el precio. Si podemos ponerlo en funcionamiento en el primer semestre de 2018, esto le va a permitir dinamizar bastante el mercado", afirmó.Barbieri: "Hoy el mercado hot es el argentino". Otro de los puntos clave para Bevsa en 2018 es que firmó la "interconexión bursátil con Argentina y Chile", dijo su gerente general Eduardo Barbieri."El mercado hot es el argentino y vamos un poco al ritmo de ellos. Todo el mundo quiere estar en Argentina. Por todo, el reingreso de Argentina al mercado internacional, la mejora del crecimiento económico, es interesante", evaluó.El acuerdo, le permitirá a Bevsa "canalizar datos de operaciones en Argentina y avanzar en requerimientos regulatorios para las operaciones cross-border. Hay operadores nuestros con intereses allí que les interesa tener acceso a esos valores", agregó.Bevsa tiene entre sus socios y socios especiales a todos los bancos de plaza, a las AFAP, a las cajas paraestatales, al Banco de Seguros, y al Banco Central. Cuenta con un sistema de negociación electrónica (Siopel) que permite realizar operaciones del mercado de valores -tanto primario como secundario-, y operaciones del mercado de cambios y del mercado de dinero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi