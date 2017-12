/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Marcelo Secco. Foto: archivo El País El grupo Marfrig a través de su subsidiaria Cledinor S.A. -exfrigorífico La Caballada de Salto- colocó entre el miércoles y ayer deuda por US$ 60 millones. Por obligaciones negociables (ON) a 10 años de plazo, la firma de origen brasileño recibió una demanda de casi el doble: US$ 106,12 millones.El miércoles se emitió el tramo mayorista destinado principalmente a inversores institucionales (como bancos, AFAP, etc.) para el que estaban previstos US$ 55 millones. En esa instancia, la demanda fue de US$ 93,5 millones, determinando un precio de corte preliminar de 100,58, que fue el valor utilizado en el tramo no competitivo destinado a pequeños ahorristas.Eso fue ayer, donde para los US$ 5 millones que estaban destinados, se recibió una demanda de US$ 12,6 millones. El precio promedio general de colocación fue de 101,4 lo que determinó un rendimiento promedio de 5,82% anual para los inversores.Las otras tres plantas pertenecientes a Marfrig en Uruguay -Frigorífico Tacuarembó S.A., Inaler S.A. y Establecimientos Colonia S.A.-, serán las garantes locales de la emisión. A su vez como garantía del repago de las ON se creó el "Fideicomiso de Garantía Obligaciones Negociables Cledinor I", al que el emisor y los garantes ceden los créditos de todas las ventas realizadas en el mercado local, recordó la empresa en un comunicado.Marcelo Secco, CEO de Marfrig Uruguay, evaluó como ampliamente positivos los resultados de la operación en ese comunicado. "Ha sido un gran retorno de Marfrig al mercado de capitales local. Esta operación nos permite acceder a un financiamiento eficiente para el grupo a nivel global y contar con mayores recursos para invertir en el país", señaló.Para Martín Lombardi, director de Nobilis (asesor financiero de Marfrig en la emisión) "se apuntó a ocupar un espacio en la curva de instrumentos financieros en dólares, donde existen pocas alternativas de inversión en esa moneda".En tanto, el gerente general de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa, que fue donde se suscribió la emisión), Eduardo Barbieri señaló que "es fundamental para nosotros continuar generando recursos movilizadores para las empresas y la economía, facilitando la inversión dirigida al desarrollo sostenible".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi