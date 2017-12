/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Trotsky Vengarán. Foto: Marcelo Bonjour La programación de La Fiesta de La X sigue sufriendo modificaciones a pocos días de su realización. A la salida inicial de Marcelo D2 se le sumó hace poco la de Cuatro Pesos de Propina, y eso obligó a hacer dos incorporaciones para mantener la grilla como había sido pensada.Por D2, se sabe hace tiempo, entró El Cuarteto de Nos, que sigue presentando su disco Apocalipsis zombi editado este año, y nominado a los premios Grammy Latino realizados recientemente.Marcelo D2 se bajó de la Fiesta de La X y se sumó El Cuarteto de Nos By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Marcelo D2 se bajó de la Fiesta de La X y se sumó El Cuarteto de Nos Y ayer se anunció que por Cuatro Pesos entra Trotsky Vengarán, una de las bandas convocantes de rock nacional con más actividad anual.Mientras tanto, sigue la venta de entradas para la fiesta que será el 6 de enero en La Paloma, a través de Red UTS, desde 1.500 pesos. Además, la producción comunicó que el evento sólo se suspenderá en caso de tormenta eléctrica o de vientos por encima de los 100 kilómetros por hora. En tal caso, la suspensión se comunicará a través de las redes oficiales de la radio La X, y se reprogramará para el día siguiente, domingo 7 de enero, lo que puede afectar la grilla de artistas.En caso de que no pueda realizarse el 7 por los mismos motivos climáticos mencionados, no se volverá a fijar una fecha.Cuatro Pesos de Propina se bajó de La Fiesta de La X y anunció show gratuito en Valizas By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Cuatro Pesos de Propina se bajó de La Fiesta de La X y anunció show gratuito en Valizas También se avisa que si la fiesta, que comienza a las 16.00, se suspende pasadas las 20.00 por los motivos mencionados, se dará por realizada; y que las entradas no tienen devolución.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi