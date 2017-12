/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Foto: Ariel Colmegna. "Siento mucho lo que se está viviendo, estaba ilusionado de retirarme en el club que soy hincha. Perdón de la situación que se creó. No nos dimos cuenta de la mala intención de alguna gente. Jorge (Barrera), quiso darle participación a todos y ese fue su error". Un contundente Diego Forlán consideró que algunos dirigentes aurinegros lo utilizaron, pero que en verdad no lo querían.Tras asegurar que había analizado que lo más lindo era retirarse en un histórico como Peñarol, y que el tema económico no era un impedimiento, porque se iba a solucionar todo con marketing , "Cachavacha" subrayó en el programa A Fondo (1010 AM): "No me querían a mi, fue un manejo para ensuciar la imagen del presidente. Me utilizaron a mi, no la vi venir y quedé expuesto".Forlán puso el acento en desmentir las versiones que se han dado sobre los números manejados en el diálogo con los dirigentes de Peñarol. "Las cifras que se hablan son mentira" y destacó que se equivicó al ponerse "a disposición de ellos, porque cambiaron los lugares, pero las caras, las personas y personajes son los mismos que se criticaban hace un mes atrás; si no que se pongan en una lista única y trabajen por Peñarol"."Terminé siendo el villano en una situación que no provoqué. Me llamó Leo (Ramos), y él me pidió después de estar un año sin jugar, obvio que voy a querer estar y más con la camiseta que quiero. También me llamaron los compañeros y Jorge (Barrera) para volver y lo quería hacer, tomé la decisión de querer hacerlo, pero después de la nada se originó una situación inentendible que no provoqué", comentó Forlán.Para Forlán, Barrera cometió un error "por querer hacer una política inclusiva diferente a la de Juan Pedro (Damiani) e incluye a los demás dirigentes a formar parte del manejo de los contratos. No me querían a mi, era un problema político. Varios personajes de esa reunión dijeron que a Forlán no lo quieren en Peñarol".En su diálogo con A Fondo el futbolista informó que estaba elaborando, junto a su hermano Pablo, una estrategia para que a Peñarol el vínculo contractual no le costara nada. "Nos habíamos reunido con mi hermano para manejar una estrategia de marketing para que Peñarol no tenga que poner nada, porque sé lo que está pasando y hace meses que le deben a la mayoría del plantel, al técnico, a todos. Entendía la situación del club y lo que menos quería era crear un problema más".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi