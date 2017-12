/ Compartir esta noticia SEGUIR JUAN PABLO ROMERO Introduzca el texto aquí Foto: Archivo En las últimas horas Nacional avanzó para intentar resolver la incorporación del centrodelantero, la prioridad número uno que marcó el entrenador Alexander Medina.Es que los tricolores pretenden que el delantero elegido comience la pretemporada el martes 2 de enero junto al resto del plantel, para no perder días de trabajo teniendo en cuenta que ya el 31 de enero debutará oficialmente en la segunda fase de la Copa Libertadores y cinco días antes jugará el clásico por la Supercopa uruguaya.En pie. "Sé que hay interés (de Nacional), pero no te puedo decir más nada", reconoció José Sand a Ovación desde Estados Unidos, mientras disfruta de las vacaciones con sus hijos y su señora en Disney.La insistencia del "Cacique" ha sido clave para que Nacional siga negociando con el representante del goleador de la Copa Libertadores y desde los tricolores hay optimismo. Ya estuvo sobre la mesa el aspecto económico y desde el ámbito del jugador son conscientes de la situación de Nacional. Como tiene cláusula de salida de Lanús (club donde es ídolo y tiene contrato hasta junio de 2018), no implicaría un gasto extra para Nacional. Ojo, desde el otro lado del charco insisten con que Sand se quedará en los granates y lo que se está buscando con esta negociación es renovar ahora el vínculo con Lanús por un año más. Precisamente, ese aspecto (la renovación) fue el que alejó a Sand del presidente Nicolás Russo.En tanto, se aguarda por la situación de Rodrigo Aguirre, que no va de la mano con la llegada de Sand. Tras operarse de los meniscos hace dos semanas, el atacante está haciendo la rehabilitación en Uruguay junto a su familia.El empresario Pablo Bentancur está manejando la posibilidad de otro préstamo desde Udinese. El jugador puede ser cedido a los tricolores o a un club de Europa, pero es difícil que llegue a otra institución sudamericana teniendo en cuenta la sanción de tres partidos que arrastra en la Copa Libertadores.Se aleja. Lo que está cada vez más lejos es la situación de Santiago "Morro" García. Si bien Nacional no descartó su llegada aún, el aspecto económico es hoy imposible para los tricolores.GOLES La efectividad de los últimos 9. Rodrigo Aguirre (1 gol cada 167') : Desde que llegó a Nacional en enero de este 2017, Rodrigo Aguirre marcó 14 goles en 2.332 que jugó entre Copa Libertadores y Campeonato Uruguayo, totalizando así 33 partidos jugados. Vale recordar que se perdió algunos partidos por lesión. El Intermedio fue su mejor torneo.Hugo Silveira (1 gol cada 305'): El centrodelantero que llegó desde Cerro lleva jugados en Nacional entre 2016 y 2017 3.355' y lleva anotados 11 goles. Por la Copa Libertadores 2017 disputó 628' y marcó dos goles, uno de ellos en el triunfo contra Lanús en La Fortaleza de Buenos Aires.Nicolás López (1 gol cada 153'): El "Diente" López jugó cuando el técnico era Gustavo Munúa y marcó 11 goles en 1.686' entre Campeonato Uruguayo y Libertadores (total 21 partidos). En la Copa jugó muy bien y anotó cuatro tantos en 682'.Leo Gamalho (1 gol cada 362'): El brasileño llegó para ser el recambio del "Diente" López bajo la conducción del exarquero Gustavo Munúa.Iván Alonso (1 gol cada 136'): El experimentado jugador estuvo en los tricolores entre 2013 y 2015. Contando torneo local y copas internacionales jugó 87 partidos, 7.456 minutos y marcó 55 goles, lo que hace que tenga el mejor promedio de los últimos centrodelanteros que tuvo Nacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi