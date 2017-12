/ La Intendencia de Maldonado está a la espera de qué ocurrirá este fin de semana con la realización de al menos tres fiestas clandestinas en Punta del Este que no cuentan con la autorización para ejecutarse. Esto es, de Bomberos , Policía, de la propia comuna y el aporte a BPS y DGI . Dado que la oferta es amplia, la Intendencia dio a conocer este viernes la lista de fiestas que sí cuentan con la autorización.Embed FIESTAS Planilla de Fechas 2017-2018_29!12!17 by El Observador on ScribdSegún contó el responsable del departamento de Higiene de la comuna, Jorge Píriz, a través de Internet se han vendido "muchas" entradas para eventos que no están regulados. De realizarse igual, la intendencia podría sancionar a las organizaciones con multas que van desde las 70 unidades reajustables ($ 71.470) hasta las 1.050 unidades reajustables($ 1 millon) para los pa drones en los que se realicen los eventos.Lea también: Temen que fiestas clandestinas generen incidentes con la PolicíaPara evitar ser sancionados, los organizadores de las fiestas clandestinas no informan del lugar en el que se realizará el evento sino hasta pocas horas antes de su comienzo.A diferencia de años anteriores en que la intendencia no pudo ingresar en algunos predios por no contar con la resolución judicial debida, este año la comuna sí lo hace y podrá exigirle a los organizadores que la deje inspeccionar el lugar y hacerlos desistir de llevar adelante la fiesta . Si los organizadores se niegan, entonces podrían ser detenidos por desacato a la Justicia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi