Foto: AFP En esta instancia y luego de cinco jornadas consecutivas en que sí lo hacía, no fue necesaria la intervención del Banco Central con el fin de mantener el tipo de cambio en los niveles deseados.Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumento 14 centésimos a la compra al cotizar en $ 28,41, mientras que descendió 11 centésimos a la venta al cerrar en $ 29,16.A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue superior a la registrada la sesión previa en tanto se realizaron en total 96 transacciones por un monto equivalente a US$ 41,65 millones.Durante el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,75 y un precio máximo de $ 28,83, para finalmente cerrar en $ 28,78.En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó levemente al alza y se negoció en 3,3144 reales con un incremento de 0,08%.En el mismo sentido pero a diferencia de lo ocurrido en el resto de la región, en Argentina el dólar también cerró al alza (por onceava vez consecutiva) tras negociarse ayer en 18,83 pesos argentinos. Con un incremento registrado de 2,14%, el dólar alcanzó ayer un nuevo máximo histórico.A nivel global, el índice dólar que mide la fuerza del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, alcanzó en la sesión de ayer su valor mínimo en un mes. Descendió un 0,45% a 92,609 y con ello registra una pérdida mayor al 9% en lo que va del año y se aproxima a su mayor pérdida anual desde el 2003 (cuando cayó 14,7%).Esta debilidad en el dólar fue en parte como consecuencia de la incertidumbre generada respecto a la no implementación de programas con los que se comprometió el presidente de Estados Unidos en su campaña.