Una de las redes sociales que mayor crecimiento experimentó este año continúa probando nuevas herramientas. Se trata de Instagram y su nueva función para mostrar publicaciones recomendadas a los usuarios de cuentas que no siguen, pero que han recibido reacciones de sus contactos.Así, bajo el nombre de "Recomendaciones para ti", la aplicación comenzará a mostrar a los usuarios publicaciones de otras cuentas a través de un algoritmo que busca imágenes o videos que les hayan gustado a cuentas que sí siguen.Una función similar a la pestaña de "Explorar", pero ahora dentro del inicio principal. "Siempre estamos probando nuevas formas de conectar a los usuarios con más contenido interesante dentro de Instagram", comentó a The Verge un vocero de la firma sobre esta nueva herramienta.Estas imágenes y videos, de acuerdo a detalles entregados por Instagram, aparecerán debidamente identificadas y luego de que el usuario termine de ver las publicaciones de cuentas que sí sigue en la plataforma.Sin embargo, algunos usuarios se tomaron otras plataformas, como Twitter, para criticar la función e incluso aprovecharon el momento para solicitarle a la compañía que restaure el orden cronológico en las publicaciones.Actualmente estas recomendaciones están siendo liberadas por grupos de usuarios, no obstante, la firma aseguró que prontamente llegará a todas las personas sin importar el sistema operativo que utilicen.