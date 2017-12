/ Un niño de 3 años jugando con un fogón desató anoche el incendio más trágico que sufre Nueva York en un cuarto de siglo, con un saldo de doce muertos, cinco de ellos menores de edad, confirmaron hoy las autoridades.El fuego se desató rápidamente en el edificio de cinco plantas del distrito neoyorquino de El Bronx, y a pesar de que los bomberos llegaron tres minutos después del primer aviso se habían encontrado ya con una enorme tragedia.El máximo responsable del cuerpo de bomberos de Nueva York, Daniel Nigro, explicó hoy en una rueda de prensa que un niño de 3 años jugando con las hornillas de la estufa de la cocina fue el que desató el incendio."El fuego comenzó. La madre no se dio cuenta. Salió del apartamento, con una hija de 2 años y el niño de 3, y dejó la puerta abierta", afirmó Nigro en declaraciones a los periodistas en el lugar del suceso.El hecho de que la madre dejara abierta la puerta contribuyó a que las llamas se extendieran rápidamente. "Las escaleras actuaron como una chimenea", declaró Nigro."Subió tan rápido el fuego que la gente tuvo poco tiempo para reaccionar, y ni siquiera pudieron bajar por las escaleras", añadió.El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que el lunes comienza su segundo mandato al frente de la ciudad, calificó esta tragedia como el peor incendio en un cuarto de siglo, y destacó especialmente que se haya producido en medio de las fiestas navideñas.El precedente más reciente se registró el 25 de marzo de 1990, cuando 87 personas perecieron por un fuego que se desató en la discoteca "Happy Land", de El Bronx, un distrito con una fuerte presencia de representantes de la comunidad latina de la ciudad.El incendio de anoche causó más víctimas que otro fuego que afectó también a El Bronx el 8 de marzo de 2008, con diez muertos, ocho de ellos niños.Las autoridades no han identificado aún a las víctimas, pero medios locales dieron cuenta de que entre ellas hay tres niñas de 1, 2 y 7 años.Vecinos del lugar identificaron a dos de las menores como Kylie Francis, de 2 años, su hermana Kelesha, de 7, así como su madre, Karen, de 37 años, según informó la cadena NBC.De acuerdo con el alcalde, además de los doce muertos hay cuatro personas en estado crítico y "están luchando por su vida".Cinco de las víctimas perecieron dentro del edificio al extenderse rápidamente las llamas, y el resto cuando eran trasladadas al hospital o recibían atención médica."La búsqueda (entre los restos del edificio) se completó anoche. No hay más personas que se estén echando en falta", afirmó Nigro, con lo que descartó que, como temían las autoridades, entre los escombros se pudiera encontrar más fallecidos.El edificio, en la avenida Prospect, cerca del zoológico de El Bronx, tenía 25 departamentos. Según el alcalde, fue levantado hace más de un siglo y no tenía "nada problemático" que representara riesgos para la seguridad.Las víctimas mortales perecieron repartidas en las cinco plantas del edificio, unas por quemaduras y otras por el humo.El máximo responsable de los bomberos insistió en la necesidad de que cuando sucede un accidente como el de anoche se cierren las puertas para evitar que el fuego no se extienda.La tragedia se registró en una noche especialmente fría a causa de una ola polar que está afectando a la ciudad.Además del suceso de El Bronx, otro fuego que se desató hoy en una vivienda del distrito de Brooklyn causó dos muertos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi