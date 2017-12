/ Compartir esta noticia SEGUIR PABLO STARICCO Introduzca el texto aquí Cortometraje "La peste" de Guillermo Carbonell Hombres bien vestidos que cargan escopetas y una extraña epidemia que afecta a los ciudadanos de Montevideo a fines de la década de 1970 son parte de la trama de suspenso que prima en La peste, un cortometraje que su creador, Guillermo Carbonell, planea convertir en una serie.Tras su rodaje a fines de 2015 y un recorrido por festivales internacionales, La peste fue reconocido como Mejor cortometraje de horror en el certamen estadounidense FilmQuest, y ganó una Calavera de Plata en la sección Cortometraje Latinoamericano del Morbido? Film? Fest? de México.Desde principios de mes, el corto se puede ver, de forma gratuita, en la plataforma de videos Vimeo.Carbonell, quien forma parte del equipo de la productora audiovisual Murdoc, decidió publicar la pieza mientras se encuentra trabajando con el escritor y guionista Rodolfo Santullo en su adaptación.Su objetivo es convertir el corto en una serie dramática de producción local, que tenga una primera temporada de hasta 10 capítulos.El primer casillero en el recorrido del equipo por una financiación ya se llenó, mediante la obtención del fondo Montevideo Desarrolla, entregado por la Intendencia Municipal de Montevideo.Ahora, el director y el guionista se encuentran elaborando lo que llaman "la Biblia" de la serie, según contaron en conversación con El País. Se trata de un tratamiento que determina los principales aspectos técnicos y narrativos de la producción.Carbonell explicó que en La peste solo se está viendo una fracción de la ciudad de Montevideo experimentando esa epidemia, en donde las personas recientemente muertas vuelven a la vida."Lo que queremos es contar un drama que tenga un elemento sobrenatural", señaló el realizador.En "La peste", Montevideo está bajo una amenaza sobrenatural By Pablo Staricco MIRA TAMBIÉN En "La peste", Montevideo está bajo una amenaza sobrenatural Santullo, por su parte, explicó que uno de los principales propósitos de la ficción será "mostrar un mundo en donde los muertos están volviendo a la vida pero no son zombies, ni nada de lo que uno puede esperar"."La serie también se pregunta: '¿Quiénes son esos tipos que los buscan uno por uno, en ese clima setentero y oscuro?' Las historias pueden ser de ese grupo particular u otro", agregó el escritor.En el cortometraje, el elenco es integrado por Gabriela Freire, Rafael Soliwoda, Walter Rey, y Gustavo Saffores. Carbonell no descartó que algunos de esos actores retomen sus papeles en la adaptación.En términos de lanzamiento, ambos realizadores comentaron que el mercado al que apuntan es el de los servicios de streaming.En el camino que llevará el proyecto de su etapa de desarrollo a producción, el nombre del director uruguayo Fede Álvarez (quien realizó la música de La peste) suena como un potencial aliado a la hora de su promoción fuera de Uruguay.Para el año entrante, la dupla Carbonell-Santullo planea terminar de confeccionar el mapa de ruta de la serie, así como completar un guion de un episodio piloto Mientras tanto, Carbonell seguirá experimentando en el campo del terror, al trabajar en una sección de pequeñas ficciones que formarán parte de una nueva temporada de la serie Voces Anónimas ."Soy un fanático del género y criado en un videoclub", señaló Carbonell. "En el terror siempre hay universos para explorar".Las 10 series más pirateadas del año By Nicolas Lauber MIRA TAMBIÉN Las 10 series más pirateadas del añoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi