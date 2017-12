/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Yanina Latorre Luego del escándalo de infidelidad que estalló a mediados de año, Diego y Yanina Latorre viajaron a Miami donde se mostraron más unidos que nunca.En las redes, la panelista aprovechó para mostrar fotos de su increíble figura. Se retrató a orillas del mar, de espaldas, y sorprendió con su lomazo.Me gusta mirar el mar…Una publicación compartida de Yani Latorre (@yanilatorre) el Dic 27, 2017 at 10:50 PSTAdemás, hizo fuertes declaraciones muy picantes a la revista Gente, donde contó que perdonó a su marido. "Es un precio demasiado caro el que pagó por un polvo berreta. No entiendo cómo existe gente que publica y dice cosas tan graves de la vida privada de una persona, sabiendo que tiene hijos. Porque en definitiva él no cometió ningún delito: sólo se calentó con una prostituta", dijo en referencia a Natacha Jaitt."Luego de lo que pasó pude volver a confiar, porque él es mi compañero, mi amigo y un gran padre. A mi edad nada me asusta. Nunca creí en la fidelidad: es una utopía. Siempre dije que un polvo se perdona. Me dolió la berretada de la situación, la maldad y el ensañamiento hacia una familia", siguió.Y concluyó: "Es un trabajo estar en pareja y un cuerno no rompe una familia. Nosotros lo somos de verdad. Nos pasan cosas como a todos".Disfrutando hasta el ultimo momento….esta noche a buenos airesUna publicación compartida de Yani Latorre (@yanilatorre) el Dic 28, 2017 at 8:50 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi