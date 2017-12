/ Compartir esta noticia SEGUIR SILVIA PÉREZ Introduzca el texto aquí Foto: Marcelo Bonjour El nuevo Danubio, el de Pablo Peirano, está en marcha. El flamante técnico ya se ha reunido con el gerente deportivo Roberto Roo y la idea, debido a la situación económica del club, es apostar a los juveniles.Esto no significa, sin embargo, que no se vayan a realizarse incorporaciones. La idea es que puedan llegar cuatro o cinco futbolistas, pero con la billetera flaca no será sencillo. Se necesitan refuerzos para los tres sectores del campo. A Peirano le interesan Maureen Franco y el volante Nicolás Prieto.Cabe recordar, a su vez, que terminaron sus respectivos contratos y no seguirán en el club Marcelo Tabárez, Mathías Pérez y el panameño Abdiel Arroyo. Y puede que algún otro siga sus pasos. Sobre todo de algún juvenil de los que ya trabajaba con el plantel principal que seguramente saldrá cedido a préstamo. Los de la franja comenzarán a trabajar con el nuevo cuerpo técnico, que también integran el preparador físico profesor Javier Carballo y los asistentes Javier Tetes y Andrés Larrosa, el lunes 8 de enero.En principio los entrenamientos se llevarán a cabo en el complejo de la ruta 101, pero se está buscando un hotel cercano para que los futbolistas concentren del 10 al 20. El año pasado lo hacían en un complejo vacacional en El Pinar, pero en esta época está ocupado. Aún no se han concretado partidos amistosos.Danubio debutará en la Copa Sudamericana el 10 de abril visitando a Deportivo Cali, el equipo dirigido por Gerardo Pelusso. Y la revancha será el 8 de mayo, pero se quieren preparar bien para el inicio del Uruguayo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi