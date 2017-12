/ Compartir esta noticia SEGUIR MARCELA DOBAL Introduzca el texto aquí Ejecutivos. Malena Omoldi, Gustavo Mesa y Lluisa Salord. Hace 10 años, pocos conocían en Uruguay el nombre de esta cadena hotelera española especialista en el Caribe. Tras su firme apuesta a ganar mercado en el país, Bahía Príncipe logró posicionarse como uno de los productos de referencia entre los agentes de viajes.La compañía trabaja en la región hace 14 años y logró un crecimiento sostenido en el país hasta alcanzar niveles récord. "Este año el crecimiento ha sido de 150%, ya viniendo de una base sólida", resaltó Lluisa Salord, directora comercial corporativa de la cadena.La ejecutiva española visitó Uruguay junto a dos representantes regionales para asistir a una fiesta de agasajo a operadores turísticos por el buen desempeño logrado. "Uruguay ya es nuestro tercer mercado en Latinoamérica, después de Argentina y Chile. En proporción, es una cuota de mercado muy alta. No se oía hablar de Bahía Príncipe y ahora es una cadena referente", dijo.Gustavo Mesa, gerente comercial para Latinoamérica señaló que "uno de los grandes éxitos fue el Interior". "Ahí hemos conseguido captar una alta cuota de mercado, porque no nos hemos centrado solo en Montevideo ni en las grandes ciudades". Sus acciones alcanzaron a nueve departamentos.Parte del crecimiento se atribuye a un cambio en la estrategia de precios, explicó la directora comercial para la región, Malena Omoldi. "En el último año estamos siendo muy dinámicos y agresivos en nuestras ofertas y eso se notó una barbaridad. Hoy el 90% de los turoperadores estamos conectados y eso permite que cualquier acción de ventas repercuta sin tener que actualizar el sistema. Somos de hacer muchas campañas, somos muy dinámicos, entonces estamos siempre súper posicionados", informó Omoldi.Este canal de venta es fundamental para la cadena, ya que en Latinoamérica más del 60% de las reservas llegan a través de agentes de viajes.El destino más consumido por los uruguayos es República Dominicana, con Punta Cana como "estrella", pero también destaca Samaná, donde Bahía Príncipe tiene presencia casi exclusiva. Salord afirmó que "el sabor dominicano está en el Norte, no en Punta Cana". Con igual lógica, en México la cadena se desarrolló más cerca de Tulum que de Cancún.El uruguayo suele viajar una base de siete noches, pero en alta temporada pueden ser 10, y el momento de mayor demanda es Semana Santa. En baja temporada, un paquete puede pagarse "entre US$ 1.000 y US$ 1.200 dependiendo del vuelo que se consiga, que termina siendo el costo más alto", indicó Mesa.Un nuevo concepto Los turistas ya saben que en un all inclusive comerán y beberán bien pero exigen más servicios. Por eso, se creó un hotel Fantasía en Punta Cana (dentro del complejo Bahía Príncipe), con experiencias para todos los integrantes de la familia. Un castillo deslumbra a los más chicos.Fantasía. Esta línea de hoteles pasará a ser una marca dentro del portafolio de la compañía. Un lujo "asequible" "No es un hotel mega caro", aclaró Salord. Cuesta más que los Grand (la marca estándar de la cadena). "La diferencia por los servicios que recibes es muy pequeña. Le llamamos 'lujo asequible'", agregó. "Al día de hoy, en su primer año, es el tercer hotel más vendido en Latinoamérica de los 24 que tenemos en el Caribe. Eso demuestra que el cliente está dispuesto a pagar más para tener una experiencia distinta", destacó.Próximas aperturas "Debido a su gran éxito, Fantasía pasará a ser una marca de nuestro portafolio", dijo Salord. Abrirá otro en Tenerife (España) en noviembre de 2018 "y la idea es seguir expandiéndolo", anticipó la ejecutiva.Nuevas experiencias Para adultos. Las experiencias para este nicho de clientes serán mejoradas, adelantó Salord. En 2018 se harán "mejoras importantes" en los hoteles. "Vamos a especializar más los 'solo adultos' para mejorar la experiencia en todas las gamas de productos", remató Salord.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi