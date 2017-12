/ Luces brillantes Luces BrillantesHace un año, en un vuelo de Londes a Los Ángeles, la actriz Carrie Fisher tuvo un infarto y poco después murió. Al día siguiente, su madre, la también actriz Debbie Reynolds, falleció. La vida de estas dos mujer es es retratada en este documental, que ilustra con entrevistas filmaciones caseras la relación entre madre e hija, y la vida que ambas desarrollaron juntas también en la pantalla grande. Una fue ícono de Star Wars , la otra de Cantando bajo la lluvia , pero ambas colaboraron en proyectos cinematográficos, y este documental fue el trabajo final de las dos estrellas. De hecho, se estrenó apenas una semana después de sus respectivos fallecimientos. Disponible en HBO GO .Your Name El animé (los dibujos animados japoneses) suelen asociarse a historias de peleas, monstruos gigantes, o a las mágicas creaciones del estudio Ghibli. Pero también permite historias como esta, un drama que parte de una premisa vista infinidad de veces en el cine: el cambio de cuerpos entre dos personas. En este caso los afectados son Mitsuha, una joven de un pequeño pueblo rural que sueña con conocer a un joven atractivo de Tokio y escapar con él a la ciudad, y Taki, un muchacho que cumple con ese criterio. Ambos nunca se han visto, pero cuando un día se despiertan y se dan cuenta del cambio comienzan a comunicarse a través de una serie de notas y a desarrollar una amistad que gradualmente evoluciona hacia una relación afectiva. Es una de las películas más taquilleras en su país de origen de los últimos años, y eso le permitió una proyección internacional. Está disponible en Netflix .El mundo de Andy El mundo de andy trailerNetflix estrenó en noviembre el documental Jim y Andy , que retrata la transformación de Jim Carrey en el humorista Andy Kaufman para interpretarlo en el cine. El documental es un relato asombroso, condimentado por las certeras opiniones de Carrey. Pero ¿qué tal es la película que resultó de ese proceso de interpretación? La respuesta puede verse en streaming, y es el retrato biográfico de un comediante brutal y sorpresivo, que marcó a fuego el ambiente del humor en Estados Unidos. Además, se puede ver realmente la profundidad de la caracterización de Carrey, que durante el rodaje se convirtió en el personaje que interpretó. Disponible en Qubit.TvDesastres naturales EmbedDespués de cuatro discos como un proyecto solista y de corte acústico, Franny Glass es ahora una banda. Con influencia de la música electrónica, pero con la base folk pop de siempre, el grupo liderado por Gonzalo Deniz logra en Desastres naturales innovar en su sonido y confeccionar algunas canciones memorables como Mientras el viento sopla afuera . El disco cuenta con la participación de Wagner Moura, el actor brasileño que encarnó a Pablo Escobar en la serie de Netflix Narcos, y que presta su voz (en un mejor español que el que mostró en la serie) para la canción Tanta mala suerte , otro destacado del disco. Disponible en Spotify.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi