/ Con las vacaciones de verano en la puerta, las editoriales proponen sus ofertas y los estantes de las librerías se llenan de títulos que prometen satisfacción garantizada. Pero como bien sabe el lector no todo lo que brilla es oro. Lo que sigue es una selección de libros pensada para todos los gustos, tanto de autores nacionales como extranjeros.Sangre y Arena La estrella de diablo - Jo NesboLa estrella del diablo Aunque los nombres de hoy no pesan lo mismo que los de antes, la novela policial sigue ganando adeptos en todo el mundo. Para los amantes del género, una buena opción para llevarse a la playa es La estrella del diablo , del noruego Jo Nesbo. En esta entrega de la saga, el detective Harry Hole deberá resolver un caso de asesinato mientras soporta un verano atroz en Oslo, lucha con su alcoholismo y trata de que no lo expulsen de la policía por sus métodos poco ortodoxos.Offshore- Petros MárkarisSi lo que se busca es actualidad, está Offshore, del griego Petros Márkaris. La serie del comisario Kostas Jaritos pega en este libro un giro que lo acerca a los grandes temas de la política europea. La novela cuenta el día después de la crisis financiera que azotó el país y se centra en un caso de corrupción que amenaza a las altas esferas por sus maniobras en paraísos fiscales.Las sombras de Quirke - Benjamín BlackLas sombras de Quirke Un viaje en el tiempo es lo que propone Benjamín Black (seudónimo de John Banville) en Las sombras de Quirke , que transcurre entre 1950 y 1960, en una Irlanda desecha por la violencia. El médico forense con alma de policía deberá resolver un homicidio complejo pero también los problemas familiares que arrastra, especialmente con la hija que abandonó años atrás.Sorocabana blues- Hugo BurelEntre los policiales uruguayos destaca Sorocabana blues , del uruguayo Hugo Burel. Es una novela muy original, ambientada en la Montevideo de 1960 y narrada íntegramente desde la perspectiva del asesino, un hombre común que ante los golpes de la vida reacciona de manera imprevisible. Segunda parte de una trilogía que se puede leer de forma independiente.Un abogado rebelde - John GrishamAunque no sea estrictamente un policial, hay que recomendar con entusiasmo Un abogado rebelde , de John Grisham, un atrapante thriller judicial que tiene la virtud de denunciar sin eufemismos las miserias del sistema legal estadounidense.Uruguay El hermano mayor - Daniel MellaEl hermano mayor A nivel nacional hubo varios libros premiados que desde distintas ópticas marcaron el camino a seguir. El hermano mayor , de Daniel Mella, ganador del premio Bartolomé Hidalgo 2017, es una novela sobresaliente de neto corte autobiográfico que describe la hecatombe familiar tras la muerte de un hijo.¡Cómanse la ropa! - Valentín Trujillo¡Cómanse la ropa! , de Valentin Trujillo, ganador del premio Juan Carlos Onetti en narrativa, cuenta la epopeya del coronel Carlos Federico de Brandsen, jinete que peleó junto a Napoleón y que viene a dar a las costas de Perú donde terminará luchando por la independencia y contra sus propios demonios. Una aventura histórica a través de una geografía deslumbrante.No soñarás flores - Fernanda TríasDe Fernanda Trías destaca No soñarás flores , un libro de relatos protagonizados por mujer es que luchan por sobrevivir en un mundo hostil mientras se dejan la piel en cada relación afectiva que enfrentan. Sin fisuras, cada uno de los cuentos tiene algo que decir en voz alta.Cartas desde las trincheras - Sebastián PanzlPor su parte Cartas desde las trincheras , de Sebastián Panzl, rescata las historias y aventuras de los soldados uruguayos que pelearon en la primera guerra mundial. En base a las cartas y las fotos que enviaron a sus familiares, el autor reconstruye sus aventuras por los distintos escenarios de la contienda bélica.No es digno pero es legal - Darwin DesbocattiNo es digno pero es legal En el otro extremo, No es digno pero es legal , de Darwin Desbocatti, propone desde el humor y la ironía un repaso a los acontecimientos más importantes de Uruguay y del mundo. Desbocatti no deja títere con cabeza, y con su particular estilo va poniendo a cada personaje, tenga los títulos que tenga, en el lugar que le corresponde.Europa y resto del mundo Los primeros cuentos - Truman CapoteNo decepcionará a nadie Los primeros cuentos , de Truman Capote, un libro sobresaliente e inédito del conocido autor estadounidense. En los trece relatos que lo componen se observa ya la aguda mirada del autor, su capacidad para meter un giro inesperado en medio de una escena y ese distanciamiento con respecto a los hechos y los protagonistas que le permite narrar con imparcialidad. Varios relatos tienen un lado tenebroso y violento, que muestran la fascinación por el crimen de Capote.Gloria - Vladimir NabokovGloria Otro que volvió de la muerte fue Vladimir Nabokov ya que se tradujo al español por primera vez su novela Gloria . Ambientada en 1924, cuenta el viaje iniciático del joven Edelweiss, que tras el divorcio de sus padres y la posterior muerte de su progenitor, parte hacia Europa con su madre, primero a Suiza y después a Inglaterra , donde estudiará y se enamorará de la mujer equivocada. Solo por la prosa ya vale la pena.Cáscara de nuez - Ian McEwan.Otra opción es Cáscara de nuez , del escritor inglés Ian McEwan. Se trata de una y audaz, que mezcla el thriller con la metafísica al darle la palabra a un feto a punto de nacer. Sin poder evitarlo, el nonato comprende que su madre planifica la muerte de su padre, con la ayuda de su amante, que no es otro que su tío. Una verdadera proeza literaria.Enviada especial - Jean EchenozIgual de buena es Enviada especial , del escritor francés Jean Echenoz. Es una novela de espías, muy entretenida, que a través del humor logra romper los límites del género. Cada capítulo presenta un cliché surgido de la guerra fría que el lector reconoce a pesar de que la historia que se narra sucede en el presente.Tres desconocidas - Patrick ModianoTres desconocidas , del premio Nobel francés Patrick Modiano, narra de manera sobresaliente la epopeya vital de tres mujer es jóvenes que lo arriesgan todo para cambiar su destino. Contadas desde una perspectiva femenina, son como instantáneas de un momento crucial en la vida de las protagonistas.Eva - Arturo Pérez-ReverteEva Desde España llega Eva , de Arturo Pérez-Reverte, novela de espías ambientada durante la guerra civil española que seduce por la maldad del protagonista y las aventuras que corre. Segunda pieza de una serie en construcción.Nocturnos - Kazuo IshiguroDel último premio Nobel Kazuo Ishiguro, además de Los restos del día se puede leer Nocturnos , que reúne cinco relatos de calidad sobre músicos que se debaten entre la libertad creativa y el éxito comercial que les asegure el futuro.Historia, ensayo y biografías La infancia recuperada - Fernando SavaterEn el árido terreno del ensayo es recomendable La infancia recuperada , del filósofo español Fernando Savater. Un libro muy ameno que defiende con entusiasmo a los clásicos de la literatura infantil y juvenil, desde una perspectiva adulta y racional al extremo. Muy fácil de leer y útil para recordar los sueños de juventud.Clint Eastwood - Patrick McGilliganClint Eastwood Dos biografías muy distintas pero igual de buenas. Clint Eastwood , del escritor estadounidense Patrick McGilligan, una biografía no autorizada pero sobresaliente que revela los pecados del hombre detrás del personaje.Real de Azúa, una biografía intelectual - Valentín TrujilloReal de Azúa.jpg Y Real de Azúa, una biografía intelectual, del escritor uruguayo Valentín Trujillo, trabajo que obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo 2017 por recuperar e iluminar la figura de uno de los pensadores más importantes del país.Velázquez desaparecido - Laura CummingA medio camino entre biografía novelada y ensayo libre está Velázquez desaparecido , de Laura Cumming, que propone un homenaje al gran pintor español. El libro abarca desde la época en que vivió el artista hasta hoy, cuando el mercado del arte es una verdadera jungla donde se hace lo necesario para triunfar en las subastas.Sudamérica Éste es el mar y Los peligros de fumar en la cama - Mariana EnriquezEste es el mar Dos novelas de la argentina Mariana Enriquez para saber de qué va su literatura. Éste es el mar , obra en clave fantástica que reflexiona sobre las relaciones entre los fans adolescentes y sus ídolos musicales. Y la reedición de Los peligros de fumar en la cama , que reúne doce relatos de terror que deslumbran por su calidad a pesar de los retos del género.Conversación en Princeton - Mario Vargas LlosaPara los seguidores de Mario Vargas Llosa acaba de salir Conversación en Princeton , un libro basado en un curso de literatura y política que el premio Nobel peruano dicto en Estados Unidos. Borges Esencial , por su parte, es una edición especial a treinta años de la desaparición del escritor argentino más importante del siglo XX, que reúne lo mejor de su producción y varios estudios muy profundos sobre su obra.La cuadra - Gilmer MesaDe Colombia se puede leer La cuadra , de Gilmer Mesa, una novela cáustica y honesta que retrata desde adentro la vida delictiva y al límite de un barrio pobre de Medellín. De la niñez a la juventud, Mesa describe un universo tan distinto al cotidiano que cuesta pensar que ambos conviven en el mismo tiempo y espacio.