Ventas. Comenzarán a partir del 6 de enero en canales mayoristas de Río de Janeiro. Ambev, principal fabricante de cervezas de Brasil, dueña de las marcas Brahma, Skol y Antarctica, se estrenará en el mercado de la leche. La inversión en la nueva categoría será con su marca de jugos Do Bem y será a partir de enero próximo.La apuesta del gigante de las bebidas llega en momentos que el sector vive una verdadera disputa con nombres de peso como Coca-Cola, que en abril pasado compró Verde Campo; la francesa Lactalis y la mexicana Lala se hicieron de Itambé y Vigor (del grupo JBS).Sin embargo, la estrategia de Ambev, que compró Do Bem en 2016, es dar una nueva lectura al segmento de leches.La multinacional invirtió en una versión vegetal del producto que se elabora a partir del coco. Una apuesta diferente a la de las otras empresas que producen leche de vaca.Según Marcos Leta, fundador de Do Bem, el sabor del nuevo producto será muy similar al de la leche tradicional ya que en su creación se emplearon tecnologías y blends específicos de la fruta para lograr un sabor más neutro. El producto de Ambev tendrá proveedores de coco de Bahía y Ceará, los mismos que ya producen agua de coco para la multinacional. Luego, la bebida será envasada en las líneas de producción del interior de San Pablo, como la planta de Jaguariuna, donde Ambev también produce sus cervezas."Comenzamos a investigar nuevas categorías de productos al inicio de 2017. Hay un movimiento de personas que busca una alimentación alternativa, sin gluten y sin lactosa, por eso invertimos en una versión vegetal. La idea es que el producto elaborado a partir del coco substituya al tradicional", explicó el ejecutivo.El lanzamiento está previsto para el sábado 6 de enero, cuando Ambev ofrezca en el mercado cuatro versiones de leche: sabor original, vainilla, chocolate y café con leche. Todas se venderán en packaging de 1 litro.Desde que fue adquirida por Ambev, Do Bem aceleró el ritmo de lanzamiento de sus productos y hoy posee más de 30, entre ellos, barras de cereales. La marca cierra este año con 10.000 nuevos puntos de venta, distribuidos por 10 estados en todas las regiones de Brasil."Comenzaremos la venta de nuevos productos en Río de Janeiro a través de redes mayoristas y ampliaremos la distribución a San Pablo y las regiones Sur y Centro-Oeste", destacó Leta.El consultor Flavio Pessoa recordó que el sector lácteo es muy disputado en Brasil. Según el experto, la estrategia de Ambev es diferenciarse en el mercado, aprovechando que ya tiene decenas de marcas aprobadas por los consumidores."Si la compañía ingresase al mercado con leche tradicional, el esfuerzo de la marca debería ser mucho mayor. Como se trata de un producto elaborado con otros ingredientes, conseguirá disputar una porción importante de los consumidores", apuntó.