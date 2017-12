/ Arbitrarias. Caprichosas. Discutibles. Las listas son por estos tiempos -donde todo se mide, se califica, se ordena- un material que se consume con voracidad y se coteja con las valoraciones personales de cada lector. Es fin de año y el mundo sabe, espera casi que con ansias, que lleguen las listas de lo mejor y lo peor del año.Películas, libros, series, conciertos, discos, canciones, obras de teatro, exposiciones, personajes, programas de televisión, restaurantes, acontecimientos se evalúan para después pasar al hall de la fama de estos rankings efímeros que sirven, sobre todas las cosas, para echar luz en un mar oscurísimo de información.Este año desde Luces quisimos que, además de los periodistas, algunas personalidades de las artes escénicas, el cine, la música, los medios de comunicación, la literatura, la moda, la dirigencia sindical, el deporte y la gastronomía decidieran qué productos culturales marcaron su año.No es, en esencia, lo mejor de 2017. Pero sí es un pantallazo de los gustos y obsesiones de diez personajes distintos y destacados. Aquí sus elecciones de qué fue lo mejor que leyeron, vieron y escucharon durante los 12 meses de este calendario que estamos a pocos días de quemar.Iliana Da Silva Periodista de Telemundo 12Libro : Muzungu Blues de Tato López.Serie : Merlí , una serie de la Televisión Catalana que está disponible en Netflix. Merli trailerPelícula : Perfectos desconocidos , Italia (2016).Disco/recital:- 40 años de Larbanois & Carrero (disco) -Joaquín Sabina en el Estadio CentenarioRoberto Musso Vocalista de El Cuarteto de Nos, este año editó Apocalipsis ZombiLibro : Filosofía zombi de Jorge Fernández Gonzalo. Influenció nuestro disco Apocalipsis zombi , me gusta cómo habla de las sociedades de control y de la falta del otro.Serie : 13 reasons why , de Netflix. Debe ser por la paternidad, pero me gustó cómo abordó la desconexión del mundo adulto con el joven. 13 reasons whyDisco : - More Life de Drake porque me gusta la fusión de afrobeat y trap, la mezcla que hizo. Hay una incoherencia sónica que funciona y Damn , de Kendrick Lamar porque suena moderno pero retro, y las letras son muy buenas. EmbedRichard Read SindicalistaLibro : El voto del agua tibia de Nelson FernándezSerie : The Killing en NetflixPelícula : Asesinato en el Expreso de Oriente , EEUU, 2017Recital : Joaquín Sabina en el Estadio CentenarioCésar Troncoso Actor, protagonizó Ojos de madera y Otra historia del mundo Libro : El monarca de las sombras , de Javier Cercas. Es un ajuste de cuentas familiar, que cuenta como novela la muerte de un tío en la Guerra Civil española peleando por los falangistas.Serie : Peaky Blinders . Es una gran recreacion de época y una saga que cruza el crímen con la historia.Película : Ojos de madera . Estoy involucrado, pero me parece que quedó redonda, es atípica para el cine uruguayo. Ojos de madera trailerRecital : Silvia Pérez Cruz en la sala Zitarrosa. Ella es una prodigio.Lucía Soria Cocinera, creadora de Jacinto, jurado de MasterChefLibro : Este año empecé a leer a Diego Fischer y la verdad fue una muy linda novedad para mi, de una forma muy ágil me hace ir conociendo la historia y los personajes de Uruguay. Carlota Ferreira y Serás mía o de nadie son algunos de mis preferidos.Serie : Big Little Lies , de HBO y Feud , de FX. Big Little liesDisco : Desastres naturales de Franny Glass.Mercedes Estramil Escritora, este año publicó Washed TombsLibro : Distancia de rescate de Samanta Schweblin. Con una trama retorcida y en apariencia difícil hace que una historia repetida y maniquea resulte original y para nada maniquea.Película : El ciudadano ilustre . La figura del escritor está armada con una fidelidad exquisita. La película en sí misma es un ensayo sobre el arte de narrar y Oscar Martínez es un capo. El ciudadano ilustreDisco : Melodrama de Lorde. Porque sí, qué se yo, me gusta. EmbedJuanchi Hounie Periodista, conductor de Suena tremendoSerie : Podrían ser muchas, tantas como series hay. Pero sería deshonesto no decir Game of Thrones . Única serie que sigo en vivo, domingo a domingo desde el primer episodio Game of Thrones finalPelícula : Hell or High water , sin dudas. Mi subgénero favorito es el wéstern. Y si bien esta película está ambientada en esta época, su relato funciona como wéstern posmo. Hombres armados y jugados perseguidos por la autoridad en una tierra desolada. Sin nada que perderDisco :El último de los Buenos Muchachos. Y si siguen editando discos como los que vienen editando, cada año que salga uno responderé de forma automática: el último de los Buenos Muchachos.Loreley Turielle Directora y creadora de Srta. PeelLibro : El libro de la almohada de Sei Shônagon. Como plus: está traducido por Jorge Luis Borges y María KodamaSerie : She's Gotta Have It , la versión televisiva de la película de 1985. Ambas de Spike Lee.Película : Conociendo a Ray . Es de 2015 pero llegué a ella este año gracias a Netflix.Disco : Lechiguanas de Dani Umpi, sus discos siempre me hacen bailar. EmbedSergio Blanco Director, dramaturgo, estrenó en agosto El bramido de DüsseldorfLibro : Las Églogas de Virgilio, en una edición de 1857, que adquirí en una librería de Cartagena en Colombia.Recital : La Sinfonía N9 de Gutav Mahler tocada por la Filarmónica de Berlín que tuve el privilegio de oír.Eduardo Acevedo Entrenador de Defensor SportingSeries : Peaky Blinders y The Affair , disponibles en Netflix.Película : Good Time. La vi en Buenos Aires. No me dejó respirar durante toda su duración. Tiene una intensidad que me encantó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi