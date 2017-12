/ El gobierno del presidente Mauricio Macrirelajó la meta de inflación en Argentina al fijarla en el 15 por ciento para el año próximo y eso permitirá bajar la tasa de interés del Banco Central.Así lo anunciaron en una conferencia de prensa que brindaron el jefe de gabinete, Marcos Peña, los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.La foto de los cuatro juntos buscó mostrar coordinación en términos de política económica, aunque generó algunas quejas entre analistas económicos por la posible pérdida de autonomía del Banco Central .En la primera fila estaban casi todos los colaboradores de las tres carteras, que escucharon primero las exposiciones y luego de las preguntas de los periodistas.El anuncio más trascendente fue el cambio de meta de inflación para 2018, que pasa de una banda de 8% a 12% (aunque estaba en el 15,7% en el presupuesto) al 15%. Y corrió por cuenta del ministro Dujovne, no de Sturzenegger.Lo qué sí aclaró Sturzenegger fue que, dado este cambio, el Banco Central podrá bajar las tasas de interés, tal como pretendía el Poder Ejecutivo, para sostener el crecimiento económico.Dujovne explicó: "Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación: postergamos un año, del 2019 al 2020, la meta del 5 por ciento".Con este cambio, el gobierno podrá dejar que suba más el tipo de cambio, lo cual aumentará más la competitividad de la economía, en la medida que esta devaluación no se traslade en forma plena a los precios.Peña señaló que se cumplieron los objetivos económicos. "La economía volvió a crecer luego de un año de recesión. Y crece en forma sustentable, lo que nos permite pensar en un sendero para el año próximo. Teníamos también un gran desafío en materia fiscal. La Argentina necesitaba encontrar un consenso básico porque no podemos vivir en déficit", dijo,Sostuvo además que la sanción de las leyes económicas en el Senado permitirán reducir el déficit fiscal. Al respecto, los funcionarios ratificaron la meta del 3,2 por ciento del PBI para 2018.Reducción. La otra clave es que se ratifica que habrá una reducción de la asistencia del BCRA al Tesoro: serán $ 140.000 en 2018, $ 70.000 millones en 2019 y a partir de 2020 entrará en "velocidad crucero", por el cual crecerá de acuerdo a la inflación y al crecimiento de la base monetaria.Dujovne destacó el sobrecumplimiento de la meta fiscal este año e indicó que en 2023 se llegará a una situación de equilibrio fiscal. Además, aseguró que "el país crecerá al 3,5 por ciento durante los próximos años, con baja inflación".En tanto, Caputo señaló: "Vamos a reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro a 140.000 millones, a 1,1% del PBI y 70.000 millones en 2019. A partir de 2020 se normalizará a niveles de señoreaje. Esta será una ayuda importante para el Central".El ministro precisó que el programa financiero del año próximo requerirá unos 30.000 millones de dólares y 26.000 millones de dólares en 2019. "Vamos a ir reduciendo la dependencia externa del endeudamiento", aseguró.Además, indicó que la normalización financiera del país, "ha permitido bajar el nivel de tasas a las más bajas de nuestra historia: 4,5% versus 15% de la década pasada; esta plata está yendo a mayor asistencia social y a obras de infraestructura".Los funcionarios le restaron importancia a la suba del dólar de los últimos días al indicar que fue menor que la inflación"Para cumplir con las metas necesitamos que el gobierno no le pida plata. En 2016 se cumplió la transferencia de 160.000 millones, 2 puntos del PBI, y este año es de 1 punto. Ya se había acordado los 140.000 millones para 2018 y se agrega la meta del 2019. Y a partir de 2020 le transferirá en forma permanente será el crecimiento económico más el aumento de la base", detalló el funcionario, que, una y otra vez, había afirmado que la meta no se tocaba durante este año.Tanto Caputo como Sturzenegger afirmaron que la tasa actual no influye en las decisiones de inversión -que miran la tasa de largo plazo- ni el aumento del mercado del crédito.Sin embargo, el retrato de ayer muestra que el gobierno está más preocupado por mantener el crecimiento económico y decidió postergar, tal vez resignado por la realidad, la velocidad de la baja de la inflación.Dólar . Después de los anuncios del gobierno sobre el cambio de la meta de inflación para el año próximo, lo que podría traducirse en una baja de las tasas de las Lebac, el dólar se disparó 68 centavos y se ofreció a $19,46, según el promedio diario que realiza el Banco Central.Por caso, en el Banco Nación la divisa cotizó a $19,45 en su punta vendedora y $18,95 para la compra y en el Santander Río se pactó a $19,50 para la venta, consolidando así su tendencia alcista que ya lleva diez ruedas consecutivas de subas.A nivel mayorista la divisa estadounidense se ubicó en $ 19,10 y $ 19,20 para la compra y la venta, respectivamente, una suba de 77 centavos con respecto al último cierre.En el final de las operaciones de ayer, se cotizó a un promedio de $ 18,78 para el público, 17 centavos por encima de su valor previo de clausura y a $ 18,44 (+10 centavos) para transacciones mayoristas, en ambos casos para la venta. Así acumula un aumento de $ 1,23 (o 6,5%) en lo que va del mes.Se estima que si bien fue una jornada muy volátil en la que continuó el camino alcista que ensaya sin pausas desde hace nueve días, surgieron las primeras señales de fatiga.La señal que brindó Sturzenegger, al sostener que la tasa de interés está calibrada con la meta que tenían hasta ahora de inflación, dejó en claro que en la segunda semana de enero, en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria, podría haber novedades. La tasa de referencia que se mantiene en 28,75% podría bajar y ya no ser tan atractiva para los inversionistas.Desde Uruguay, siguen evolución. Los anuncios realizados ayer por la conducción económica de Argentina son seguidos con interés desde Uruguay. Se estima que la modificación en la tasa de inflación, pasando del 12% al 15% no tendrá repercusión significativa en Uruguay. Asimismo, se sigue con atención la evolución del dólar, en momentos en que se produce una alta presencia de argentinos en Punta del Este y otros balnearios. La suba de la cotización se produce cuando gran número de argentinos concretó el alquiler de viviendas y otros detalles de sus vacaciones.Economistas señalan que es decisión basada en realismo. EL gobierno de Argentina estableció metas para los tres próximos años en tres aspectos fundamentales. El objetivo de inflación es de 15% para 2018, 10% (2019) y 5% (2020); el déficit fiscal primario se estima en 3,20% (2018), 2,20% (2019) y 1,20% (2020), en tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) queda estimado en 3,5% tanto para 2018, como para 2019 y 2020.Los anuncios suscitaron reacciones diversas entre economistas. Juan Carlos de Pablo dijo que "salieron de la ridiculez de una meta de inflación del 8% al 12% que era irrealizable. Yo no conozco a nadie que se manejara con esa meta y que haya tomado decisiones en base a esa pauta", añadió.Alfonso Prat-Gay, quien fue ministro de Hacienda y Finanzas de este gobierno, enfatizó que el cambio de metas de inflación "la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit" aunque advirtió el rojo comercial, que entre enero y noviembre acumula US$ 7.656 millones.Por su parte, Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews, elogió el cambio de metas aunque planteó que hubiera sido más realista una franja de entre 13% y 17%.El ex presidente del BCRA Martín Redrado (2004-2010) calificó como "un acto de realismo" el cambio de metas de inflación y sostuvo que, más allá de la postulada independencia del BCRA, es el titular del palacio de Hacienda quien dispone los instrumentos para control de la suba de precios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi