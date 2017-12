/ La bancada de senadores y diputados del Frente Amplio se reunió este viernes en la residencia de Suárez y Reyes con el presidente Tabaré Vázquez y la vicepresidenta Lucía Topolansky para pasar raya al año y definir acciones para 2018. Según contó Topolansky a la salida del encuentro, se pusieron sobre la mesa temas como la necesidad de mantener la unidad del Frente Amplio, y acelerar la votación de la Universidad de la Educación , un tema que según la vicepresidenta será "eje" del próximo año."Este es el último año pesado de la legislatura y hay que planificarlo bien", dijo Topolansky.El senador por la lista 711 Leonardo De León dijo que la reunión fue "para tener un momento de encuentro y de despedida del año junto al presidente", aunque también para plantear objetivos generales de cara a 2018. Allí, se plantearon temas como la necesidad de "trabajar en línea" con el compromiso de gobierno de gobierno en materia de salud y vivienda, y también sobre la necesidad de llegar al 6% del PIB en inversión educativa, al tiempo que se puso como meta concretar en 2018 la creación de una Universidad de la Educación, agregó De León.Otro de los temas tratados fue el del impuesto a las jubilaciones militares, para el que el Frente Amplio deberá salir a buscar votos debido a que el diputado Darío Pérez ya anunció que no votará el proyecto dejando así al oficialismo sin la mayoría necesaria para aprobar la medida. Al respecto, Topolansky dijo que para abordar este tema se deberá "tener paciencia, mucha conversación", y se tendrá que "desarrollar argumentos, poder convencer no imponer".La reunión se llevó adelante en el jardín de la casa de gobierno, donde bajo la sombra de un árbol almorzaron. Se sirvió asado en un clima distendido. El senador José Mujica fue uno de los grandes ausentes en la reunión, a la que tampoco llegaron otros legisladores que ya habían comenzado su licencia Según contó Topolansky, Mujica decidió no asistir porque este tipo de reuniones "le cansan". De todas formas, el expresidente envió a las legisladoras un ramo de flores tatiches que fueron plantadas en su chacra y que él mismo cortó esta mañana.Las reuniones para planificar el año continuarán el próximo 4 de febrero cuando las bancadas del Frente Amplio volverán a reunirse.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi