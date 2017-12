/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Ancap: la Justicia investiga la gestión de Sendic en la petrolera. Foto: F. Ponzetto El exvicepresidente Raúl Sendic dijo que cierra el 2017 en "absoluta paz y tranquilidad" luego de haber atravesado uno de los peores "desafíos políticos" de su carrera."Es un año que en lo personal no ha sido bueno, pero también es un año que me ha permitido medirme a mí mismo. En el sentido que cuando hay situaciones tan difíciles uno mide sus fuerzas", declaró el dirigente de la Lista 711.En una entrevista a radio 1410, Sendic apeló a retomar la unidad y fraternidad dentro del Frente Amplio, que le permita superar la carencia de liderazgo que a su entender existe hoy en la presidencia del partido de gobierno.También habló sobre el proceso judicial que enfrenta. Dijo estar tranquilo y tener confianza en el resultado. "No le tengo miedo a la Justicia, confío en la Justicia", sentenció.Por último cuestionó la forma en que la oposición ha utilizado su caso para hacer "política partidaria".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi