Este Año Nuevo va a ser el primero que Aura Mercado pasa con sus tres hijos en Uruguay, después de cuatro años sin ver a su familia. Logró traerlos de República Dominicana hace recién dos meses y, para festejar, espera poder cocinar un pastelón de plátano, una receta típica de su país natal.A Camila González no le costó tanto traer a su hija, su madre y su perra, pero ella tuvo suerte: sus padres son uruguayos y tenía muchos amigos que la apoyaron. Desde que llegó, a comienzos de 2015, intentó hacerse un lugar en el mundo de la estética y hace poco inauguró su propio emprendimiento, donde ofrece peluquería, manicura y depilación. González no se olvida de su origen y celebra estas fiestas con un plato tradicional: las hallacas.Entre ingrediente e ingrediente, estas dos inmigrantes caribeñas cuentan sus éxitos y sus fracasos en ese camino que las trajo hasta Montevideo. Vea el video para conocerlas.Las cifras Mientras que en 2014 el total de venezolanos que obtuvieron residencia fue 78, para setiembre de este año se registraron 1.617. Cancillería estima que el crecimiento por año es del 20%, según informó Portal 180.Con los dominicanos pasó algo similar entre 2013 y 2014, hasta que Uruguay decidió exigir visa para el ingreso, decisión que dificultó (pero no frenó) los arribos. Varios activistas lo consideran una violación a los derechos humanos.