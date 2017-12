/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Atlas Shrugged. Si bien es ficción, es uno de los libros que más influyó en el CEO de Bankingly. (Foto: Fernando Ponzetto) No es estrictamente un libro de negocios porque es ficción, pero Atlas Shrugged ( La Rebelión de Atlas ), del escritor Ayn Rand, es uno de los libros que más ha influenciado al CEO de Bankingly, Martín Naor. Su concepto de "objetivismo", de "libertad individual ante todo" prendió fuerte en él, dice, porque está alineado a esos ideales, y a la vez contribuyó a su "libertarianismo" como filosofía general de vida. "Lo aplico en la libertad que espero y la responsabilidad que eso conlleva (no hay culpas de otros, no hay excusas). Lo aplico todos los días en múltiples áreas que van desde qué cosas busco en la gente que contrato, a cómo voto, a cómo educo a mis hijos", reflexionó el ejecutivo.A modo de ejemplo, indicó que al momento de entrevistar a alguien para su empresa, pone especial énfasis en cómo la persona describe las situaciones que ha vivido "en términos de su responsabilidad por las decisiones que tomó y el resultado que generaron".Para Naor, el libro -que volvió a leer recientemente- destaca por su actualidad a pesar que fue escrito en 1957. "En una época de mucha discusión sobre generación y distribución del ingreso, tamaño y rol del Estado, libre comercio versus proteccionismo y demás, es muy interesante ver cuán poco ha cambiado la discusión desde que se escribió", subrayó.El próximo capítulo de sus lecturas lo ocupará un audiolibro: el curso de filosofía Giants of Philosophy que dura casi 34 horas y algún libro sobre Jack Ma y Alibaba, debido a su interés por conocer "un poco más del Amazon chino".¿Escritor o género favorito?Carlos Ruiz Zafón.¿Cuántos libros lee al año?Entre leer y escuchar (audiolibros) unos 25 o 30.¿Mejor momento para leer?La noche, el avión y las vacaciones.¿Ficción o no ficción?Ambas, al mismo tiempo.¿En qué ocasiones regala libros?Siempre que puedo.¿Formato e-book o impreso?E-book y audiolibro.¿Un libro que haya prestado y que lamenta que no le devolvieran?Por suerte el Kindle ha solucionado este problema.¿Una librería en el exterior?Este año estuve en Bertrand en Lisboa, la librería mas antigua del mundo que sigue operando.¿Libro favorito de la infancia?Tintín y Astérix.¿Lee con música de fondo o en silencio?Sí. Electrónica tranquila.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi