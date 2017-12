/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí "Los tres clásicos": Topolansky pide abrir una nueva etapa. Foto: A. Colmegna La vicepresidente Lucía Topolansky cerró ayer la puerta para un eventual apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP) a la candidatura del ministro de Economía Danilo Astori."Yo creo que hay que salir de los tres clásicos ( Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori ). Creo que esa etapa culminó. Son los compañeros más fuertes, más fuertes y pesados. No lo niego, pero creo que podemos ir a otros y creo que podemos consolidar una buena candidatura que compita con cualquiera de los candidatos del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Partido Independiente" o de otros que se presenten, señaló en una entrevista con la radio M24.Sus comentarios están en línea con lo afirmado un día antes por el expresidente José Mujica, quien aseguró en rueda de prensa que no se ganan campañas hablando del grado inversor o el equilibrio fiscal, en referencia a Astori.El ministro adelantó que a principios de 2018 definirá si se postula o no, pero no ocultó su deseo de ser candidato en caso de contar con el respaldo de Mujica.Lucía Topolansky: "Mujica no tiene que ser candidato, no le doy permiso" By Irene Nuñez MIRA TAMBIÉN Lucía Topolansky: "Mujica no tiene que ser candidato, no le doy permiso" Pasar la posta. Por su parte, la vicepresidente consideró que la política "es como un juego de postas", donde se pasa la bandera al que viene atrás. "Si no generé al que viene atrás, el día que morí o que me tengo que ir eso se corta y eso ha pasado en Uruguay y en el mundo", señaló Topolansky.Además coincidió con el diputado Alejandro Sánchez (MPP) en que hay que tener tres o cuatro candidatos que compitan en las elecciones internas y "que la gente decida". Luego, dijo, todos deben "encolumnarse" detrás del ganador.Topolansky dijo que le preocupa que la unidad del Frente Amplio se vea comprometida y pidió que se hagan esfuerzos para elaborar un programa "que no sea más de lo mismo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi