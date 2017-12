/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Giannina Silva y DJ Most Mientras DJ Most daba una nota a Walter Leiva, para Crónica TV, al periodista le llamó la atención la buena química que había entre el holandés y la uruguaya.Recientemente separado de Charlotte Caniggia, con quien había protagonizado una tapa de revista hace una semana, DJ Most empezó a disfrutar de su soltería. Por eso, Walter Leiva aprovechó que Giannina estaba por entrevistar al DJ para Algo contigo y así hacer una nota cruzada.La modelo y Most cruzaban miradas y piropos tan contundentes que el notero de Crónica decidió oficiar de celestino, fusionándolos en un gran beso para el cierre de la entrevista, ¿será el primer romance del verano 2018?Mirá el beso:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi