/ Esteban no había puesto un pie en Punta del Este cuando ya había hecho tres viajes en Uber. Llegaba desde Montevideo en su Chevrolet Onix este miércoles a las 15:30 horas cuando se conectó a la aplicación para ver si podía levantar algún pasajero en el aeropuerto. A la altura de Casa Pueblo le entró una solicitud de viaje en el centro de Maldonado que aceptó.En la esquina de Burnett y Francisco Acuña de Figueroa (en la explanada de la Intendencia de Maldonado) lo esperaba El Observador. El conductor narró que en la capital trabaja a tiempo completo en Uber y que en ocho horas suele hacer más de 30 viajes. Decidió probar en Punta del Este porque entiende que es una excelente oportunidad y porque los últimos días la actividad había mermado mucho en Montevideo. Para llegar a la cantidad de viajes que hacía en diciembre en ocho horas de trabajo ahora debía permanecer arriba del auto doce o trece.El hecho fundamental que pesó en su decisión de moverse para hacer la temporada es que tenía un lugar para quedarse en la ciudad. No tener un techo -y por tanto tener que pagarlo si quieren trabajar en Maldonado- es el principal escollo al que se enfrentan los conductores de Uber que llegan desde Montevideo.El viaje con Esteban terminó en la terminal de ómnibus de Punta del Este, en la entrada de Gorlero. Fue un viaje de seis kilómetros con un tráfico fluido -todavía Punta del Este no registra sus trancaderas características- y con un costo total de $229. En la terminal, El Observador consultó a un taxista cuánto saldría ir hasta el edificio municipal (el punto de salida) y contestó $400. 450 pesos es el costo del viaje en Uber desde la península a la Barra de Maldonado. El mismo viaje en taxi cuesta unos $ 550, según constató El Observador. El viaje con Esteban aún no había terminado cuando otra solicitud le apareció y él aceptó. En la misma terminal se subió una pareja de brasileños que iba a San Rafael. Esteban los llevó a su destino pero, para su sorpresa, al momento de pagar le apareció en la aplicación una opción que jamás había visto antes: la posibilidad de pagar en efectivo.El pasajero extranjero hizo uso de esa opción que, según pudo saber El Observador, será una opción fija durante la temporada para argentinos y brasileros porque tienen bloqueado el pago con tarjetas. Uber le descontará la comisión a los conductores del total generado.El Observador consultó a la empresa y una fuente explicó que se acepta el pago efectivo "en un esfuerzo por ser incluyentes con quienes no están bancarizados". Agregó que las tarjetas de argentinos están aceptadas, y si alguna tarjeta está bloqueada habría que revisar el caso puntual para saber el motivo.Frente al vacío legal que hay en Maldonado debido a que la Junta Departamental no llegó a votar la norma propuesta y a que la Intendencia de Maldonado anunció que no fiscalizaría a los conductores de aplicaciones, esa opción se hace posible.Lea también: Taxistas de Maldonado anuncian juicio a la intendencia por UberSi eso pasara en Montevideo la empresa estaría infringiendo la norma y se expondría a sanciones que van desde la suspensión temporal de hasta dos años o la inhabilitación definitiva. El decreto 36.197 asegura en su artículo 9 que es obligación del titular u operador de la plataforma electrónica "aceptar como única forma de pago la que se realice utilizando instrumentos de pago electrónicos" .De hecho la IMM suspendió en setiembre a la aplicación Easy Taxi SA por un plazo de siete días calendario. Además, en abril inspectores municipales habían multado a un conductor por el mismo motivo con 35 unidades reajustables ($ 34.584, al valor del momento) y le retiró la matrícula.Easy fue la aplicación pionera que operó la temporada pasada en Punta del Este pero este año decidió no ir por estar focalizada en crecer en Montevideo.Mucha demanda, poca oferta Desde la terminal de Punta del Este, El Observador pidió un viaje en Uber. Una primera respuesta localizaba el conductor más cercano a 15 minutos y la tarifa dinámica ya se había disparado a 1,3. Cinco minutos más tarde hubo un nuevo intento. En este caso la tarifa dinámica era de 1,2 y el conductor más cercano era nuevamente Esteban que estaba a diez minutos en su retorno desde San Rafael. En el camino desde la playa brava a este conductor le hicieron dos solicitudes de viajes. 30% más barato es viajar en Uber que en taxi, según un estimado de la empresa. La base para circular en uberX será de $50 (equivalente a la bajada de bandera), se cobra además $5 por minuto y $20 por kilómetro recorrido. La experiencia de El Observador -y la de otros usuarios de la aplicación- evidencian que, por ahora y a pesar de la polémica por el ingreso de Uber a Punta del Este, hay mucha más demanda que oferta. Algunos usuarios dijeron que, en algún caso, ni siquiera lograron contactar un auto.Esteban trabajó hasta la 1 de la mañana (nueve o diez horas en total) y en su primer día hizo 19 viajes que le equivalieron $4.500, una cifra sensiblemente superior a la que gana en la capital en un día de trabajo.Explicó que la clave de ello fueron las tarifas y las distancias. "La distancias son el doble que en Montevideo y cualquier viaje no baja de $400 salvo que sea algo muy cortito", explicó.Desde la península (entre la zona del puerto y el hotal Conrad) hizo viajes a la Barra ($450) y al aeropuerto ($800) con una tarifa dinámica que durante la noche alcanzó 2.0. El mismo viaje en taxi a la Barra costaría $ 550 y desde la península al Aeropuerto unos $1.400."Fue un primer día muy productivo, me sorprendió gratamente. No me imaginé que habría tanto movimiento. Pensaba quedarme solo la primera quincena pero ahora voy a ver cómo hago para quedarme todo el mes", dijo el conductor.Lea también: Estas son las tarifas que tendrá Uber en Punta del EsteEn esos 19 viajes llevó estadounidenses, europeos, argentinos, uruguayos y brasileños. En proporción dijo que los argentinos son quienes más usan la aplicación, según la experiencia de este conductor.La posibilidad de ganar más dinero despertó interés también en choferes de Maldonado cuando la aplicación abrió el registro para el departamento pero algunos de ellos señalaron que dudan si abrir una empresa por el verano porque entienden que después, durante el año, el movimiento va a bajar.Intendencia: "Habrá trabajo para todos" en Maldonado La Intendencia de Maldonado reiteró que no fiscalizará el servicio de Uber porque no tiene la "capacidad" de hacerlo, dijo el secretario general del municipio, Diego Echeverría, a El Observador."Nos hubiera gustado regular. No se dieron las condiciones y los tiempos para tener una reglamentación antes de la temporada. Aspiramos a la convivencia pacífica y que se puedan complementar. Creemos que pueden convivir las dos herramientas", señaló el jerarca departamental.Lea también: La Intendencia de Maldonado da vía libre a Uber para operar en veranoEcheverría consideró que esta temporada habrá "trabajo para todos" y que el ingreso de Uberen el balneario no fue tan "masivo" como para que afecte el funcionamiento de los taxis. "Apuntan a públicos distintos. Los taxis acá son gente de trabajo, de diálogo, que hacen las cosas bien. Y van a seguir trabajando como siempre", subrayó.De todas maneras, Echeverría consideró que la prioridad de la Junta Departamental cuando vuelva del receso es regular el servicio para que haya "reglas claras de juego para todo el mundo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi