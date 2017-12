© Aeroquest LLC

Los fanáticos de Antonio Banderas se vieron preocupados por el cambio de aspecto del artista. Sin embargo, luego se supo que se trataba de un cambio de look para su nuevo proyecto actoral donde interpretará a Pablo Picasso .El español se encuentra grabando la segunda temporada de la serie Genius , que esta vez mostrará la vida del pintor español, y es por eso que tuvo que raparse y afeitarse.La ficción, dirigida por Ron Howard , dedicó la primera temporada a Einstein. La nueva entrega se emitirá por National Geographic , pero aún no tiene fecha de estreno.?La vida de Pablo Picasso me fascina desde siempre y tengo mucho respeto por este hombre, que nació en mi ciudad de nacimiento, Málaga? , había dicho en septiembre el actor.Banderas venía disimulando su look muy bien, utilizando gorra y lentes de sol para no llamar la atención de los fotógrafos, hasta que finalmente se mostró al natural en la fiesta de Navidad ofrecida por Porcelanosa, una importante tienda de Málaga.Durante todo el proceso de grabación el actor fue mutando.Primero se mostró con el pelo más largo y bien oscuro, luego canoso, hasta llegar al rapado.La preocupación por el estado de salud de Banderas no se debió solo a su cambio de apariencia sino porque el actor había sufrido un ataque al corazón en enero de este año mientras se encontraba tomando unos días de descanso en Inglaterra EF

