Uno de los eventos deportivos más esperados por todos es el Mundial Rusia -2018 para poder escuchar su música de apertura y cierre que está siendo disputada por los cantantes colombianos J Balvin y Maluma .Los reguetoneros, oriundos de Medellín , quieren ser el interprete del tema de apertura de la ceremonia de la cita mundialista. Su compatriota Skarira tuvo este honor en la Copa del Mundo de Súdafrica 2010 con su tema ?Waka waka?. Pitbull entonó ?We are you? en Brasil- 2014, pero todo se decidirá por votación.Al parecer los responsables de la Fifa pidieron a ambos artistas urbanos un fragmento del que sería el hit del próximo año , y la elección se sometería a votación del público.Al principio se creyó que realizarían un dueto entre ambas estrellas.Hace unas semanas se dijo que la canción oficial de Rusia 2018 sería cantada por Maluma y Bad Bunny , pero hasta ahora no se ha confirmado la información al respecto.GV

