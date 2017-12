© Aeroquest LLC

Demi Lovato  es una de las cantantes más exitosas del mercado musical anglosajón; gracias a su potente voz y gran carisma proyectada en cada presentación.La ex chica Disney, ha comenzado a incursionar en el mercado latino con su nueva canción junto a Luis Fonsi, “Échame la culpa”.  Desde entonces, la popular cantante estadounidense ha ganado popularidad en el mercado latino e incluso se robado el corazón de muchos fanáticos debido a su espectacular belleza.In ❤️ with this bathing suit… 😌ðŸ'ðŸ'‹Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Dic 27, 2017 at 5:27 PSTRecientemente, Demi quien es muy activa en las redes sociales , publicó una fotografía en Instagram, donde mostró su lado más sensual. La interprete de  “Sorry not Sorry” , se le puede ser un con traje de baño de una sola pieza, pero con la parte superior-delantera un poco destapada, lo cual dejó en evidencia a sus pequeños, pero suculentos pechos.EF

