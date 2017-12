Los cantantes están por estrenar un videoclip muy controversial.¡ Jay Z se atrevió!Este jueves, el rapero y productor de TIDAL, promovió a través de Twitter un adelanto del videoclip de Family Feud , que muestra a su esposa Beyoncé y a su hija de 5 años, Blue Ivy , la mayor de sus tres hijos.En el clip, Bey, quien dio a luz a los gemelos Rumi y Sir el pasado mes de junio, y Jay-Z aparecen en lados opuestos de una cabina de confesiones.El tema es extraído de su disco 4:44 , que muchos ven como la respuesta a Lemonade , el disco de 2016 de su esposa, que trata de amor, infidelidad y perdón.En Family Feud, Jay-Z reapea, "Sí, j**eré algo bueno si me lo permites / Déjame solo, Becky".En el tema Sorry de Lemonade , ella canta, "Él solo me quiere cuando no estoy ahí / Mejor que llame a Becky la del cabello lindo".Bey luce furiosa en el video, que muestra escenas de un hombre no identificado besándose con una mujer no identificada de lindo cabello.El clip también muestra imágenes de Jay-Z llevando a Blue Ivy por el pasillo de una iglesia.El video completo de Family Feud se estrenará el viernes.. @S_C_ ?s ?Family Feud? x 12/29 x #TIDAL : https://t.co/We5OlPBrLl pic.twitter.com/sNoRbI8R56— TIDAL (@TIDAL) December 28, 2017E! Latino

