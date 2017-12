© Aeroquest LLC

Como si fuera poco todo el re vuelo causado por su separación de Julián Gil y su disputa por la manutención de su hijo, Marjorie de Sousa también tuvo que enfrentar los rumores de que había hecho tambalear la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán . Incluso, algunos titulares insinuaban que el actor mexicano podía ser el padre de Matías Gregorio .Mientras que las cosas parecen están lejos de arreglarse entre Marjorie y Julián , al menos como ex, el matrimonio de Gabriel y Geraldine sorpresivamente llegó a su fin.Pues, recientemente los nombres de las dos parejas volvieron a ponerse en el tapete y nada más y nada menos que por rumores que relacionan sentimentalmente a Bazán y Gil .Actualmente la mexicana y el argentino comparten créditos en la telenovela El Despacho , y algunos medios como mundohispanico.com indican que se la llevan muy, muy bien. De hecho, por esos designios del destino, recientemente en una posada que celebró la producción del melodrama, Julián resultó ser el amigo secreto de Geraldine y recibió un gran regalo.#Posadadespachito #godinpowerUna publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Dic 22, 2017 at 9:45 PSTEn una reciente transmisión que realizó Geraldine hace poco a través de Instagram Live , un seguidor le pidió que se casara con él, a lo que ella respondió sonriente: "no, gracias, no, así estoy bien", lo que daría cuenta que sus prioridades en este momento son otras.E! Latino

