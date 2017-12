El canciller venezolano consideró como "buen signo" el acatamiento inequívoco de la medida tomada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por parte de los gobiernos de Brasil y Canadá, los cuales también expulsaron a los diplomáticos venezolanos de mayor rango en su país.El Gobierno venezolano dijo este pasado jueves que Brasil y Canadá reconocieron el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al replicar una medida tomada por esa institución contra diplomáticos venezolanos.El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, publicó un comunicado en el que considera como un "buen signo" el acatamiento inequívoco de la medida por parte de los gobiernos de Brasil y Canadá, los cuales finalmente dan señales de reconocimiento y respeto a las instituciones venezolanas y en particular al carácter plenipotenciario de la "soberana Asamblea Nacional Constituyente", reseñó DPA.El texto señala que el Gobierno venezolano recibió una notificación de la ANC que, como cuerpo plenipotenciario, decidió el 23 de diciembre declarar ?persona non grata? al embajador de Brasil, Ruis Carlos Pereira, y al encargado de negocios de Canadá, Craig Kowalik, en virtud de los "sistemáticos actos de injerencia en asuntos venezolanos".A su vez, la ANC envió comunicaciones a las embajadas de Brasil y Canadá, cuyos gobiernos acataron la medida, incluso antes de recibir la notificación escrita, y en consecuencia decidieron aplicar la medida de reciprocidad contra los diplomáticos venezolanos de mayor rango en esos países.Asimismo, Venezuela alega que siempre ha sido respetuoso de los asuntos internos de Brasil y Canadá, conducta que han practicado "disciplinadamente todos los diplomáticos" venezolanos."En ese sentido, valora la medida de reciprocidad aplicada por ambos países como injustificada. El Gobierno de Venezuela expresa su indeclinable subordinación a las decisiones de la soberana ANC como expresión del poder originario del pueblo venezolano", indica.Los 545 miembros de la Constituyente que fueron elegidos el pasado 30 de julio en medio de protestas contra el Gobierno y sin la participación de la oposición, han sido desconocidos por decenas de países.De la misma forma, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó que Canadá y Brasil reconocieron a la Constituyente al acatar sus decisiones."Queremos respaldar y sostener la aseveración que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro por una situación relativamente curiosa: En un país de un gobierno dictatorial como es el caso de la República Federativa de Brasil, el Gobierno del señor Michel Temer, que no fue electo por nadie, y un país como Canadá, reconocieron a la Asamblea Constituyente venezolana", indicó.EU.

Con información de: