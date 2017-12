/ La humorista venezolana Vanessa Senior se refirió este miércoles al nuevo mensaje que ofreció el exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez.Óscar Pérez reapareció con un grupo de supuestos uniformados desertores del Cicpc para invitar a los venezolanos a salir a las calles, un hecho que criticó la humorista.Vanessa Senior ofreció unas contundentes palabras contra Óscar Pérez: "Mira Venezuela yo te voy a decir una vaina… nosotros hemos hecho las mejores novelas del mundo… pero si seguimos esperando que este payaso (Óscar Pérez) y el resto del circo de los Valentinos salgan a salvar al país estamos bien jodidos. Prefiero seguir viendo Abigail o Macu La Mujer del Policía. Ya este YIA I YOU me tiene azul… cada estúpida aventura es un pote de humo de Cannabis que solo se la cree un adicto a las películas de acción".AQUÍ EL VÍDEO: "Ya basta de tanta estupidez Oscar Pérez… mi mamá trabajaba en la PTJ y a los tipos como tú en esa época se les decía policía de rolito… no sé cuál es el nombre que se le puede poner ahora a semejante payasada impresentable", ultimó.NO OLVIDES DEJAR SUS COMENTARIOSCOMENTARIOS ComentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi