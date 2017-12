/ Hace solo unos días que Apple confirmó lo que muchos ya temían: La ralentización de los Iphones mas de versión mas antigua. Ahora, se enfrenta a casi una decena de demandas de usuarios y para intentar poner freno al escándalo y compensar a los usuarios, los de Cupertino han publicado un comunicado de disculpa.El objetivo del texto es aclarar cómo funcionan las baterías de estos móviles y por qué se tomó la decisión de ralentizar los iPhone más antiguos. Eso sí, Apple reconoce que la gestión del asunto puede haber decepcionado a muchos clientes y se disculpan por ello.Para recuperar la confianza de los clientes han rebajado el precio del cambio de batería para todos los iPhone que ya no tengan garantía. Apple reitera que la ralentización de las baterías no es en ningún caso una estrategia para acortar la vida de los móviles ya que su objetivo siempre ha sido "crear productos que los clientes amen", y reivindica que los productos de Apple son "reconocidos por su durabilidad".Según dice Apple , el problema con las baterías de iones de litio es que cuando envejecen no son capaces de proporcionar mucha energía rápidamente, que se necesita por ejemplo para abrir una aplicación. En estos casos, si la carga de la batería es baja puede pasar que el teléfono se apague inesperadamente.Con información de La VanguardiaAnzoátegui Barcelona Diario iPhone s lechería Metropolitano Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi