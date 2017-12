/ El exembajador de Venezuela ante la ONU y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró este viernes que las acusaciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, son falsas, pues explicó que la oficina de Viena se estableció para "verificar" los precios de venta del crudo venezolano."Señor fiscal, esa oficina no vende petróleo", escribió en su cuenta en Twitter.Añadió que la única oficina autorizada para transacciones con combustible es la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa."El fiscal no sabe lo que está hablando, miente, esa oficina de Viena no vende petróleo. Es una oficina fiscalizadora, dirigida por el Dr Bernard Mommer, especialista, académico de Oxford, escritor, fue mi viceministro durante la nacionalización del petróleo", destacó.Este viernes, William Saab anunció que se hallaron irregularidades en la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, creada durante la gestión del exministro Rafael Ramírez, en 2006 en Austria, la cual ha generado daños patrimoniales a la nación de 4.800 millones de dólares.1/2 Las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema. La oficina de Viena(sede de la OPEP) la establecimos para VERIFICAR los precios de venta del Petróleo Venezolano. Sr Fiscal esa oficina NO vende petróleo.— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) December 29, 20172/3 la oficina de Viena se creo para verificar el cumplimiento de los precios de petróleo que se establecieron (por primera vez) tipo fórmula. Los precios están en la gaceta publicados. El único que vende petróleo en el pais es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) December 29, 20173/3 El Fiscal no sabe lo que está hablando, miente, esa oficina de Viena NO vende petróleo. Es una oficina fiscalizadora, dirigida por el Dr Bernard Mommer, especialista, académico de Oxford, escritor, revolucionario, fue mi viceministro durante la nacionalización del petróleo.— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) December 29, 2017Con información de AVNAnzoátegui Barcelona Caracas Diario lechería Metropolitano Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi