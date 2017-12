/ Nunca se es demasiado viejo para bailar. Eso lo aprendió de primera mano Christopher Tate cuando una anciana sorprendió a todos con sus movimientos de baile en un asilo que él visitaba la noche de navidad.Tate de 52 años se vistió de Santa Claus mientras realizaba un recorrido por geriátricos de Washington, Estados Unidos para repartir regalos de navidad junto a su familia.“Esta señorita estaba parada ahí mientras le entregaba su regalo y le dije que no lo abriera hasta mañana. Ella me dijo: ‘Bueno, tú cómo sabes qué es lo que quiero?’ yo le dije, ‘¿qué es lo que quieres?’ ella me respondió ‘solo quiero bailar'”, relató el hombre.Más de 7 millones de personas ya han visto el vídeo en Facebook Anzoátegui Barcelona Diario Metropolitano Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi