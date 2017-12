/ La MUD advirtió que el 2018 "va a ser el año más duro y difícil que hayan enfrentado los venezolanos".CARACAS - La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reconoció, a través de un comunicado de balance de 2017 difundido este viernes 29 de diciembre, no haber "sabido acompañar en las últimas semanas" a la población venezolana que ha tomado las calles estas Navidades para protestar por la falta de alimentos."No hemos sabido acompañar en las últimas semanas, de la forma amplia y contundente que se merecía, el sufrimiento de un pueblo que ve mermar aceleradamente sus ya difíciles condiciones de vida", se lee en el documento publicado por la MUD, en el que también califican la situación antes mencionada como una "grave falla".En la última semana se han reportado múltiples protestas en estados como Vargas, Portuguesa, Sucre, Cojedes, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, Bolívar y diversos sectores del Distrito Capital para reclamar la falla en la entrega del pernil navideño prometido por el Gobierno nacional.La coalición opositora también hizo referencia a la pérdida de las elecciones regionales y municipales de este año y señaló irregularidades a favor del oficialismo."Se subestimó la estrategia de control electoral por comida (a través de los Clap) que desarrolló obscenamente el Gobierno, se sobreestimó tanto la capacidad organizativa de nuestros equipos y maquinaria como la respuesta electoral de la mayoría de la población descontenta".La Unidad admite, asimismo, no haber sido capaz de presentar "una posición unitaria" de cara a las elecciones de alcaldes del 10 de diciembre, a las que concurrió uno de los cuatro grandes partidos de la alianza, mientras que los otros tres no se inscribieron al considerar que no había garantías.Por otra parte, el texto refiere que Venezuela es el país con la mayor inflación en el mundo y la "única hiperinflación del planeta", además del "decrecimiento económico más severo de la región, las escasez de alimentos y medicinas más aguda de América Latina, la tasa de homicidios más alta del mundo, y la nación más pobre en términos de ingreso de todo el continente". Venezuela en el 2018 " Venezuela se dirige aceleradamente al despeñadero. El escenario cotidiano de los venezolanos se agrava con el paso de los días, en una desesperante lucha por niveles mínimos de supervivencia", menciona el texto.Con respecto a esta situación, la MUD prevé que el 2018 "va a ser el año más duro y difícil que hayan enfrentado los venezolanos" y agrega que el "escenario que se nos aproxima es un seguro e inevitable aumento de la conflictividad social, producto del agravamiento de la crisis".El bloque opositor se comprometió a reforzar su unidad y escoger un candidato unitario para las elecciones presidenciales, así como seguir "explorando vías de negociación con respaldo internacional".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi