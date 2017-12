/ Ciudadanos provenientes de los sectores Andrés Eloy Blanco, Guarapiche y Campeche cerraron la avenida Rotaria en el estado Sucre.CARACAS – En Cumaná, estado Sucre, no llega el agua ni las cajas de comida que deben distribuir los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Ciudadanos cerraron la avenida Rotaria.Los manifestantes aseguraron tener más de un mes sin recibir comida de los CLAP. Por tal motivo se congregaron en las calles y se tomaron de las manos para así impedir el paso de vehículos en dicha avenida.También se produjo una protesta en el sector Lomas de Ayacucho. Los vecinos cerraron la autopista Antonio José de Sucre como llamado de atención al gobierno nacional ante la falta del servicio de agua.Antes de realizarse las pasadas elecciones del 10 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro prometió la entrega de la caja CLAP navideña en la que incluía la entrega del pernil. A tan solo 2 días de finalizar el año algunos sectores populares de Caracas y en el interior del país reclaman la falta de estos alimentos que son entregados a un costo asequible.Los Clap y las promesas incumplidas El plan "Navidades Felices" desplegado por el Estado resultó un fracaso. El primer mandatario admitió que no se cumplió con la promesa de distribución de los perniles. No obstante, culpó al gobierno portugués de sabotear la distribución. A su juicio, existieron presuntos actos de sabotaje.“Con la entrega del pernil, nos sabotearon. Un país en particular, Portugal. Porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela , pero teníamos que comprar afuera para completar y nos sabotearon la compra del pernil”, informó el presidente, quien aseguró que algunos países cerraron las cuentas bancarias con las cuales se iban a realizar los pagos.Por su parte, el gobierno portugués desmintió el sabotaje. El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, aseveró que su país no tiene responsabilidad alguna en las fallas de la distribución de pernil en el país.“El gobierno portugués no tiene poder para sabotear el pernil. Yo soy un científico profesional. Primero vamos a apurar los hechos y luego sacaremos las conclusiones” expresó el diplomático.La entrega del pernil y los productos tradicionales debieron ser repartidos desde el pasado 15 de noviembre. La caja de comida del presente mes incluía los artículos para la preparación de la hallaca (plato navideño venezolano). El combo de 9 productos tendría un costo 49.730 Bsf según informó un funcionario a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi