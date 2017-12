/ Así de enfático ha sido el vocalista de U, Bono, al referirse a la actualidad de la música. Se queja del reino del pop vacío y toda la degeneración musical que ha devenido en productos fáciles para una audiencia que ha dejado de ser exigente en masa.Sin embargo considera que los días están contados para que el rock regrese y vuelva a reinar.Así lo reporta la BBC:Bono, el vocalista de U2, criticó lo que considera una falta de rock and roll en la música actual.En una entrevista con la revista Rolling Stone , el cantante dijo: “Creo que la música se ha vuelto muy femenina “ .“Y hay algunas cosas buenas en ello, pero, en estos momentos, el hip-hop es el único lugar para la furia de los jóvenes y eso no es bueno”.Añadió que uno de sus hijos, Elijah, “confía que una revolución de rock and roll está a la vuelta de la esquina”.El músico dijo que está de acuerdo con su hijo en que el género “va a regresar”.Bono explicó: “ C uando tenía 16 años, tenía mucha ira dentro de mí. Se necesita un lugar para sacarla, ya sea con la guitarra o con la batería, no importa”.“Al fin y al cabo, ¿qué es el rock and roll" En su corazón late la furia. El gran rock’n’rol l tiene que ser así. Por eso The Who fue tan buena banda . O Pearl Jam. Eddie (el volcalista) tiene esa ira”.Experiencia cercana a la muerte El cantante de U2 también contó de forma tangencial de su experiencia cercana a la muerte. Aunque no quiso dar muchos detalles, asegura que haber sentido cerca el final de su vida, influyó en el último álbum de U2, Songs of Experience .“Las personas tienen esos eventos de agonía en sus vidas, ya sea de forma psicológica o física. Y sí, para mí fue física, pero creo que me ahorraré (de contar) toda esa telenovela”, dijo Bono a Rolling Stone .Aseguró que no quiere contar más detalles por “toda esa obsesión por saber detalles minuciosos de las vidas de las personas”.“Estoy fuera de eso. Quiero tratar el asunto de una forma que le permita a la gente llenar los espacios blancos de lo que han vivido”.Además, dice que su experiencia no es única. “ La gente ha vivido cosas mucho más difíciles, esa es otra razón por la que no quiero hablar de ello . Se menosprecia a toda la gente que nunca lo superó o que no tuvo asistencia médica”.Fuente BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42508516Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi