/ Imagen referencial muchachos viendo una película en el cine/Cortesía Entre las películas más taquilleras se encuentra “The: Ragnarok” de Walt Disney Pictures y “Wonder Woman” de Warner Bros Este año han sido de muchos estrenos cinematográficos desde la película más taquillera en la historia del cine “La Bella y la Bestia hasta “Star Wars: Los Últimos Jedi”, que lleva apenas algunos días en cartelera.A continuación Sincuento.com les trae las 10 películas más taquilleras del año 2017:“La Bella y la Bestia” (Walt Disney Pictures)Films estadounidense de fantasía protagonizado por Emma Watson y dirigida por Bill Condon. Los otros integrantes del elenco son: Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Trompson, Kevin Kline, Kevin Kline, Josh Gad, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw y Stanley Tucci.“The Fate of the Furious” (Universal Pictures)Película de acción estadounidense dirigida por Gary Gray y escrita por Chris Morgan. Su reparto principal la conforman: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Don Omar, Tego Calderón, Kurt Russell, Charlize Theron y Jason Statham.“Despicable M 3” (Universal Pictures)Es una película de animación estrenada el 30 de junio de 2017. Producida por Illumination Entertainment y distribuida por Universal Studios. Es la tercera saga de Despicable Me y secuela de Despicable Me 2 del año 2013.“Spider-Man: Homecoming” (Sony/Columbia)Es una película estadounidense de superhéroes, la cual se basa en el personaje de cómics Spider-Man. Producida por Marvel Studios y Columbia Pictures; y distribuida por Sony Pictures Entertainment.“Wolf Warrior 2” (H Collective)Película de acción dirigida por Wu Jing. Sus co-estrellas son: Celina Jade, Frank Grillo, Hans Zhang y Wu Gang.“Guardianes de la Galaxia Volumen 2” (Walt Disney Pictures)Es una película estadounidense de superhéroes basada en el equipo de Guardianes de la Galaxia de Marvel Comics. La película está escrita y dirigida por James Gunn y los protagonistas son: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan y Kurt Russell.“The: Ragnarok” (Walt Disney Pictures)Es un films estadounidense basado en el personaje de Marvel Comics Thor; producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Es la tercera parte de la trilogía de Thor, y secuela del largometraje Thor: The Dark World del año 2013.“Wonder Woman” (Warner Bros)Es una película estadounidense de superhéroes basado en el personaje de DC Comics del mismo nombre. La película fue dirigida por Patty Jenkins, el guión lo escribieron Allan Heinberg y Geoff Johns. Película inspirada en la historia de Heinsberg, Jason Fuchs y Zack Snyder; protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen y Elena Anaya.“Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” (Warner Bros)Es una película de acción estadounidense dirigida por Joachim Ronning y Espen Sandberg. producida por Jerry Bruckheimer y el guión de Jeff Nathanson. Su elenco incluye a Johnny Depp, Orlando Bloom y a Elizabeth Swann.“Star Wars: Los últimos Jedi” (Walt Disney Pictures)Es una la octava entrega de “Star Wars” estrenada el 15 de diciembre, en Estados Unidos. Esta película estadounidense fue escrita y dirigida por Rian Johnson. Sus productores son J.J Abrams y Tom Karnowski.Este es el ránking de recaudación mundial de las 10 películas más taquilleras del 2017La bella y la bestia / estreno 17-03-17/ recaudó 1.263.521.126/ fecha cierre 13-07-17 The Fate of the Furious/ estreno 14-04-17/ recaudación 1.235.761.498/ fecha cierre 13-07-17 Despicable Me 3/ estreno 30-06-17/ recaudó 1.033.508.147/fecha cierre 21-12-17 Spider-Man: Homecoming/ estreno 7-07-17/ recaudó 880.166.924/ fecha cierre 30-11-17 Wolf Warrior 2/ 28-07-17/ recaudó 870.325.439/ fecha cierre 19-10-17 Guardianes de la Galaxia Vol. 2/ estreno 02-05-17/ recaudó 863.565.527/Fecha cierre 21-09-17 Thor: Ragnarok/ estreno 3-11-17/ recaudó 844.871.186 Wonder Woman/estreno 02-06-17/ recaudó 821.847.012/ fecha cierre 09-11-17 Piratas del Caribe: La venganza de Salazar/estreno 26-05-17/ recaudó 794.861.794/ fecha cierre 21-09-17 Star Wars: Los últimos Jedi/estreno 15-12-17/ recaudó 777.571.356 RMF/Sincuento.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi