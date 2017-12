/ Los trabajos para restablecer con normalidad el servicio eléctrico continúan en la región y los zulianos esperan con ansias que a partir de hoy cesen los racionamientos, tal como lo planteó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta DomínguezEl gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta Twitter, informó ayer sobre la activación de una nueva línea de transmisión de 230KV desde la subestación de Cuatricentenario. "Esta acción forma parte de los trabajos de recuperación del servicio eléctrico tras los actos vandálicos del 23D", escribió.Corpoelec señaló en sus redes sociales que ayer continuaron los trabajos para garantizar el óptimo servicio eléctrico y presentaron avances positivos en las subestaciones Cuatricentenario, El Tablazo y Punta de Palma.Las labores de la estatal se enmarcan en un conjunto de acciones para recuperar la operatividad del sistema eléctrico tras las fallas atribuidas a actos vandálicos del pasado sábado.Los usuarios, no obstante, siguieron manifestando su malestar por la falta de un cronograma de racionamiento y hasta doble o triple suspensión del suministro de electricidad en un día."Estuvimos sin Luz en la madrugada y ahora nuevamente sin Luz! Hasta cuando!! También sera culpa de Portugal? @Nicolas Maduro @CorpoelecZulia_", señaló Francisco Sarmiento en Twitter (@fran05006).Sheila Katina, @katinaSheila, expresó: "@Corpoeleczulia_ uds no tienen otro circuito a quien racionar más que al circuito Valle Claro? Vamos a ser justos y que a todos se nos aplique el racionamiento por igual o es que no eso saben hacer?".PanoramaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi