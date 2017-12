/ El fiscal General de la República,El fiscal General de la República, Tarek William Saab anunció que se hallaron irregularidades en la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, creada durante la gestión del ex ministro Rafael Ramírez, en 2006 en Austria, la cual ha generado un daño patrimonial a la nación de 4.800 millones de dólares.Precisó que este viernes se hizo la aprehensión de Nélida Iris Izarra Espinosa , Directora General de la oficina para la determinación del crudo para la exportación, librando tres ordenes de captura contra altos directivos de dicha oficina, entre ellos Mariana Teresa Zerpa Morloy .Apuntó, que el TSJ está preparando los últimos recaudos para la solicitud de ex tradición de Yoel Palmar en Colombia, para poder saber todo sobre la red de drogas que daña a los jóvenes y permite el lavado de dinero en el país.Finalizó, que seguirán trabajando para depurar y sanear los cargos públicos en función del pueblo para hacer una nueva ética en las instituciones del Estado.en rueda de prensa, anunció que se hallaron irregularidades en la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, creada durante la gestión del ex ministro Rafael Ramírez, en 2006 en Austria, la cual ha generado un daño patrimonial a la nación de 4.800 millones de dólares.Precisó que este viernes se hizo la aprehensión de Nélida Iris Izarra Espinosa , Directora General de la oficina para la determinación del crudo para la exportación, librando tres ordenes de captura contra altos directivos de dicha oficina, entre ellos Mariana Teresa Zerpa Morloy .Apuntó, que el TSJ está preparando los últimos recaudos para la solicitud de ex tradición de Yoel Palmar en Colombia, para poder saber todo sobre la red de drogas que daña a los jóvenes y permite el lavado de dinero en el país.Finalizó, que seguirán trabajando para depurar y sanear los cargos públicos en función del pueblo para hacer una nueva ética en las instituciones del Estado.UNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi