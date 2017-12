/ La cita era a las 7:00 de la noche, aunque no todas fueron puntuales. Eso sí, ninguna olvidó el código de vestuario, ni mucho menos lo que les tocó llevar para la denominada cena de divas, en la que figuras del espectáculo zuliano compartían mientras celebraban por los éxitos alcanzados este añoIris Fuentes, directora de Jazz Ballet del Zulia; la dj Mary Amado; Lisbeth Rosales, animadora del Miss Zulia; Jessy Linares, productora de TV; Ariagna Balazar, presentadora de Telecolor, y Susana Medina, locutora y cantante, se reunieron en la mesa con platillos, según ellas, preparados por sus propias manos. Las hallacas de Susana Medina, la última en tocar el timbre, eran de puerco y carne. En realidad no las hizo ella, pero ayudó a "amarrar". Entre chistes y luego de unas copitas de vino, salió a relucir que eran las que quedaron en su casa el 24 de diciembre.Jessy tampoco hizo el pan de jamón, pero dijo que "rodó" bastante buscando su preferido: el de hojaldre. Estaba riquísimo y de eso no quedó dudas porque ni las aceitunas dejaron.Ariagna Balazar, con un vestido de Elie Saab, llegó casi llorando porque se quedó sin electricidad cuando le estaban secando el cabello. Sin embargo recibió elogios con su ensalada; hecha por la vecina, cabe destacar.La que se sentía como princesa era Iris Fuentes. Con le vestido diseñado por Douglas Tapia estaba que no creía en nadie. Ella era la responsable del pernil, pero como no lo sabía hacer lo compró en la calle 72.Lisbeth y Mary también fueron "Chicas Tapia" por una noche. La primera, con una cola de caballo al estilo Keysi Sayago, endulzó la mesa con las uvas, el panettone y la torta negra, mientras que la segunda, con un traje rojo que usó Angélica Vale en el Billboard 2017 puso el champagne.PanoramaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi