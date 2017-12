/ Junts per Catalunya sigue intentando que Carles Puigdemont sea elegido de nuevo como presidente de la Generalitat. Tras días de sopesar posibles cambios legales para permitir una investidura telemática, la llamada lista del president ha enviado esta tarde un argumentario en el que recalca la legitimidad de Puigdemont para ocupar el cargo y advierte que el Parlament no puede impedir su elección. "No podemos aceptar que nadie impida la voluntad democrática de la gente", dice el comunicado.”El presidente Carles Puigdemont es el gran vencedor de las elecciones”, asegura el comunicado de la lista del president , apropiándose así de los 70 escaños que obtuvieron las fuerzas independentistas y obviando a la lista más votada, la de Ciudadanos. "Para que volviera el presidente se tenía que votar al presidente. La gente ya lo ha hecho. Lo que ha votado la gente no lo puede cambiar el Parlament", sostiene el comunicado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi