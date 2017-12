VENEZUELA: Descubre lo "In" y "Out" de este fin de año

/ Las tendencias van y vienen, pero siempre existen factores, estilo, modas que marcan una temporada. Para ya casi finales de este 2017 te presentamos aquellos tonos, accesorios o diseños que están In y OutLo In y que se mantendrá durante el 2018:La mezclilla, pero oscuraUn clásico que no pasa de moda, ya que es perfecto para lucir casual y fresca en cualquier ocasión. Ya sea en chamarras, jeans o faldas, esta tendencia triunfará en 2018.Apuesta por el lavandaDesde vestidos con lentejuelas hasta tejidos de gran tamaño y conjuntos de trajes, este tono, que se asocia a la relajación, se convertirá en uno de los protagonistas absolutos durante el 2018. La variedad de matices y cortes te aportará versatilidad.Muchos flecosLas casas de moda de Christian Dior, Loewe, Altuzarra y Paco Rabanne, entre otras, los presentaron como una fuerte tendencia para primavera-verano. Los flecos, sinónimo de rebeldía, se verán en vestidos, gabardinas y bolsas. ¡Úsalos!Lo out para finales del 2017 e inicios del 2018:No más greenery, por ahoraFue nombrado el color del 2017 y conquistó a muchos por su vínculo con la naturaleza. Sin embargo, es hora de dar paso a tonos alegres y distintos que renueven nuestro guardarropa.Overoles sobriosPueden ser perfectos para usar… en tu casa. Además, el 2018 será una celebración a los colores vivos y a las propuestas divertidas. Arriésgate a probarlos. ¡Ya es hora!Hombres descubiertos…NoUna tendencia que se usó mucho en el pasado, sobre todo en ambientes cálidos o veraniegos. No obstante, ahora uno o dos tirantes serán suficientes para derrochar sensualidad.YVKECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi