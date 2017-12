/ El 2017 fue un buen año para la prensa rosa, y El Farandi no podía dejar pasar los momentos más escandalosos de este año protagonizados por famosos venezolanos que dieron mucho de qué hablar. Por eso es que te tenemos la lista de los casos más sonados en la farándula.Norkys Batista: ¿Proceso engorroso o dinero ilegal?Otra que no se salvó del escándalo y la tramoya fue la bellisima Norkys Batista, ya que en el mes de octubre informó que tuvo que cancelar la gira que tenía prevista en Estados Unidos para llevar su obra teatral "Orgasmos" porque "tuvo serios inconvenientes con la visa americana".La creadora de Orgasmos alegó que "a última hora se nos presentaron inconvenientes y para nadie es un secreto que viajar a Estados Unidos es un proceso engorroso, tedioso y bastante fastidioso", pero los chismes no se hicieron esperar, y varios portales de farándula la juzgaron de "haberse enriquecido de forma ilegal en Estados Unidos".¡Adiós Chino y Nacho!Otros que estuvieron en el ojo del huracán este 2017 fueron Luis Ignacio Mendoza, mejor conocido "Nacho" y Jesús "Chyno" Miranda, cuando anunciaron la separación del dúo Chino y Nacho.Esta ruptura trajo mucho de qué hablar, ya que el intérprete de "bailame" reconoció que se separaron porque quería pasar más tiempo con su familia, aunque varios sitios web de chismes dijeron que la verdadera razón se debía a conflictos monetarios.Guaco no es bidimensional sino izquierdosoUno de los temas más polémicos que trajo el 2017 fue la famosa rumba que se montó en el Furrial que contò con la participaciòn de la banda musical Guaco y que presuntamente estuvo financiado por el constituyente Diosdado Cabello.Aunque Guaco ha negado en repetidas oportunidades que era parte de su trabajo y que no se identificaban con el chavismo, los tuiteros no dudaron en atacarlos por "vendidos y enchufados".Fue un trago amargo para el grupo venezolano, El Frandi le tiene que agradecer dicha polémica ya que nos permitió ver a Daniellita Cabello bailando merengue.Sin corona y entramoyadaEn este 2017 no se salvó nadie, y la tramoya llegó hasta el Miss Earth, debido a que el concurso le quitó la corona a Luisa Cristina Nuñez.L a presidente del Miss Earth Venezuela , Alyz Henrich, la calificó como problemática alegando que "fue destituida por incurrir en reiterados incumplimientos a las obligaciones que asumiera al incorporarse al concurso"¡Ay, pobrecita Luisa! ¿Quién quiere ir a consolarla?Annarella Bono y sus descargas bipolaresLa presentadora de Lo Actual, Annarella Bono, también salió con las tablas en la cabeza cuando criticó a los venezolanos que se encontraban en el exterior durante las protestas que se llevaron a cabo en el 2017, ya que según la host, los famosos que se encuentran fuera de Venezuela no pueden criticar a los artistas que siguen trabajando y luchando en su país.Aunque esta actriz nunca dejó de estar en la tramoya, ya que un tiempo después de este problema se descargó con la actual pareja de su ex, llamándola "perra" por "meterse con su hija".El engaño de La Titi que indignó a Venezuela El humorista Brainel Zambrano , mejor conocido como La Titi, nos mintió y logró indignar a toda Venezuela cuando publicó un video en el que supuestamente un militar lo agredía.Cabe destacar que dicho video fue publicado durante las protestas que se llevaron a cabo este 2017.Dìas después a la polémica, el comediante expresó que dicho material audiovisual fue publicado para demostrar el impacto que tienen las redes sociales y asì lograr una reflexión en los usuarios.¿De verdad Titi? Aun seguimos pensando que no hay excusas para esto¡Video porno a la vista!Sabíamos que iba a ser un año caliente cuando a mediados de marzo se filtró por las redes sociales un video porno de la actriz Erika Schwarzgruber, la ex tigrita Yorgelis Delgado y el cantante Kent James .Explotó "La Bomba"Uno de los escándalos mas fuertes del año se lo llevó el despido masivo que patrocinó Televen durante las protestas que se llevaron entre los meses de abril y julio.La angustia llegó al canal de la bolita roja cuando despidieron a Doña Griselda con su chofer Juan Carlos Vásquez , Carla Field y Yeimmy Rodríguez que salieron como "corcho de limonada".¡Pelea de gatas!La animadora Osmariel Villalobos y la vedette Diosa Canales descargaron toda su furia en un baño de un gimnasio en el que ambas eran socias. Según reseñò la prensa rosa, ambas tenían un "pique" desde hace mucho tiempo y como no se pudo resolver conversándolo pues decidieron hacerlo entre mordiscos y rasguños.¡Todavia seguimos llorando por la drama-foto que publicó Osmariel!Kerly Ruiz y todos sus vaivenes amorososKerly Ruiz no le dio descanso a su corazón este año.La animadora del programa Portadas se convirtió en madre por primera vez junto con su expareja Irrael Gómez, pero en el mes de agosto se acabó el amor y decidieron divorciarse "por el bien de su bebé", aunque varios portales de farándula reseñaron que el "gurú" de las redes sociales le estaba siendo infiel.Pero Kerly no aprendió la lección y volvió a entregar su corazón al hombre equivocado. Esta vez se arrejuntó con el abogado Ernesto Montoya , pero al amor terminó cuando la prensa descubrió que estaba vinculado al gobierno bolivariano.Aunque lo que ha tenido esta animadora es perseverancia, porque después de la trágica separación con Irrael, volvió a declararle su amor a los cuatro vientos, pero el hombre -como era de esperarse- ya tenia un nuevo amorTranquila Kerly que seguro el 2018 sí es tu año.El "Coko" Sosa obtuvo su protagónico más importante en el 2017Sabíamos desde hace mucho tiempo que el Coko Sosa estaba en cosas extrañas, pero fue en el 2017 cuando encabezó los periódicos nacionales por estar vinculado en un caso de corrupción de una empresa contratista de Petróleo s de Venezuela (Pdvsa) , lo que lo terminó llevando a la cárcel.Patricia Schwarzgruber vs. Daniel OtayekEste 2017 no solo hizo trizas a Erika Schwarzgruber , ya que su hermana mayor, Patricia, también estuvo involucrada en un escándalo que dio mucho de que hablar a la prensa rosa.desde la separación de esta pareja, Otayek ha denunciado en varias oportunidades que no se le permite ver a su hijo, mientras que la actriz se ha defendido asegurando que es falso.