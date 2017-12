/ Hay lujos que a veces personas mortales no pueden darse, cuando nos referimos a “lujos” , hablamos de viajar en primera clase a cualquier parte del mundo, visitar los lugares más majestuosos del planeta tierra o conocer personalidades del medio artístico internacional.La presentadora venezolana @valeriavalle estuvo con el reconocido chef turco @nusr_et #Farandi #SaltBae #MemeA post shared by El FarandiðŸ"¸ (@elfarandi) on Dec 29, 2017 at 9:16am PSTHace poco, a través de las redes sociales de la presentadora Valeria Valle , pudimos ver que se dio un gran agasajo al lado del famoso chef turco y personalidad meme, Nusret Gökçe  o mejor conocido como “Salt Bae” .SaltBAE 🤟ðŸ"ðŸ"¥ @nusr_et #SaltbaeA post shared by Valeria Valle (@valeriavalle) on Dec 28, 2017 at 5:52pm PSTLa conductora del programa “En Tendencia” transmitido por Globovisión , se encuentra en unas breves vacaciones navideñas, y aprovechó su escapada de Venezuela , para fotografiarse con el famoso chef en alguno de sus ostentosos restaurantes.¡Él recibió su toque criollo!via GIPHYCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi